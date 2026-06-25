República Folklore: llega el primer gran festival del género a la Ciudad de Buenos Aires

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de una programación especialmente pensada para celebrar las raíces del país, con espacios gastronómicos, propuestas culturales y distintas experiencias que acompañarán los espectáculos musicales.

La intención es crear un punto de encuentro para familias, amantes del folklore y nuevas generaciones que buscan acercarse al género desde una mirada contemporánea, sin perder el vínculo con la tradición.

Un festival para todas las generaciones

Uno de los principales objetivos de República Folklore será tender un puente entre los artistas consagrados y los nuevos exponentes del género. El festival reunirá sobre el escenario a figuras emblemáticas junto a músicos que vienen conquistando nuevos públicos, en una programación que buscará reflejar la riqueza y diversidad del folklore argentino.

La propuesta apunta a consolidarse como una cita obligada dentro del calendario cultural nacional, ofreciendo un espacio donde la música, las costumbres y la identidad puedan convivir en una experiencia única.

La cita

República Folklore se realizará los 21 y 22 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y marcará el nacimiento del primer gran festival folklórico de la capital argentina, una apuesta que buscará convertirse en un clásico para todos los amantes de la música popular.