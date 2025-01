Revelan el verdadero motivo por el que Maxi López y su esposa Daniela Christiansson se habrían separado

"Quiero arrancar el programa dando más detalles de la separación de Maxi López y su mujer Daniela Christiansson después de once años de amor aunque ellos desmientan como te dije que iba a pasar desde un primer momento”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen. Luego, agregó: “Me cuentan que lo que era hasta hace unos días una fuerte crisis hoy ya es separación. Él decidió abandonar a su familia europea y a ella no le gustó nada que en medio de la situación que vivían como pareja él se vaya. Y menos le gustó lo que pasó hace pocos días. Me refiero a todos los rumores de reconciliación amorosa que despertó ese asado que le hizo Wanda en su casa a Maxi”.

Maxi Lopez Daniela Christiansson

En ese sentido, el periodista profundizó en su información: “Ante esa situación, ella puso el grito en el cielo y terminó todo desde Inglaterra. Me describen un fuerte desgaste que ya no conectan como antes. Él se comprometió con ella pero nunca se casaron, esa situación provocó un fuerte malestar en ella a lo largo de los años también”.

Por su parte, también destacó: “Me cuentan también que el vuelve en unos días a Inglaterra y allí tendrán que decidir qué van a hacer con este presente que los tiene desconectados. O se arreglan o arrancan la división de bienes”. Y concluyó sobre la desmentida de Maxi: “Sé que Maxi ha dicho en las últimas horas que no se separó pero a su entorno más cercano ya le dijo la noticia”.