Revelaron dónde seguirá el programa de Yuyito González en 2025

En diálogo con el portal PrimiciasYa, Yuyito González fue consultada por esta situación y habló sobre quién la reemplazará. "Terminamos a fines de diciembre y volvemos en marzo. No lo sé quién nos reemplazará, tienen que preguntarle mejor al canal, yo solo sé de lo mío", respondió de forma contundente.

De esta manera, la conductora y pareja de Milei anticipó que es verdad que se despedirá de la televisión en diciembre, aunque hizo énfasis en que volverá en marzo de 2025. Pero, sus palabras con el mencionado portal no hicieron referencia a su canal actual, por lo que no debería sorprender a nadie verla en la TV Pública.

Sin embargo Juan Etchegoyen reveló en las últimas horas que habló con una fuente del canal y le aseguró que el programa se baja solo por el verano. "Paramos varios programas siempre en Ciudad Magazine. Paramos La Jaula de la Moda y paramos Empezar el Día. Vuelven en marzo / comienzo de abril”, le habría dicho la fuente al periodista.

Y concluyó: “Esa es la pura verdad del tema Yuyito que a mi me dicen que seguirá con su gran equipo y quizás alguna que otra incorporación”.

Dónde seguirá el programa de Yuyito González en 2025

La inesperada guerra entre Yuyito González y Yanina Latorre: “Sos una total desubicada”

Un comentario de Yuyito González este lunes en su programa Empezar el día (Ciudad Magazine) sobre Yanina Latorre encendió la mecha, y la respuesta de la panelista no se hizo esperar. Enojada por los dichos de la novia de Javier Milei, la “angelita” se despachó con todo: “Prefiero no ser amante de presidentes ni de tipos casados”, disparó muy enojada.

Todo comenzó en el segmento en el que Yuyito charla con sus panelistas sobre las noticias del mundo del espectáculo más relevantes. El lunes, uno de los temas fue la visita de Latorre al programa de Susana Giménez. Entre fragmento y fragmento de la entrevista, Yuyito hizo una apreciación sobre la conductora de Radio El Observador. “Yanina conoce como nadie las humillaciones y los cuernos. Tiene un máster en el tema”, comentó.

La frase de la exvedette no le cayó nada bien a Latorre, y sin perder el tiempo, le fue respondiendo a lo largo del día. Primero usó el micrófono de Bondi Live: “Prefiero saber de cuernos y humillaciones y no ser amante de presidentes y tipos casados”, respondió cuando le leyeron la frase de Yuyito. “Que seas la novia de Milei no te da para decir cualquier pelotudez. Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. ¿Y? Me metieron un cuerno, lo perdoné. Lo vendieron. Lo extorsionaron, ¿qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo”, siguió.

En LAM, a Yanina Latorre le tocó conducir y también le dedicó un largo rato al tema. “Indignada estoy con Yuyito. Me parece que se le escapó la tortuga”, comenzó su descargo. “La verdad, se hace la pastora… Dejás bastante que desear en cómo hacés quedar a la iglesia a la que pertenecés o el lugar al que vas a pregonar lo pastoril”, dijo en referencia a la fe de González.

Latorre aprovechó el tiempo para recordar que cuando la exvedette entrevistó a Milei en su programa la primera vez, él estaba de novio con Fátima Florez. “Lo calentaste, lo calentaste y terminaste con Milei”, repasó. “No sos ningún ejemplo de nada. Eras la amante de Menem”, recordó luego. Lejos del tono jocoso que usó en Bondi, Latorre se dejó ver enojada, y continuó con su monólogo de defensa. “Hasta acá me llegó el humor, Yuyito. Sos una total desubicada”, remató. “Sos una pobre mujer, y te lo digo en serio. Y hoy subí una historia a Instagram pegándote y me la bajaron. La verdad, yo pensé que teníamos libertad de expresión”, cerró.