Revelaron el motivo por el que Enzo Fernández volvió con Valentina Cervantes

Los detalles de la reconciliación entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes y los verdaderos motivos

En A la tarde, el periodista Daniel Fava reveló los detalles de la vuelta de esta pareja: “La información que yo tengo es que Enzo Fernández sale desesperadamente a la reconquista de su esposa porque a él le llegó que hay un compañero suyo, campeón del mundo, humeando la zona”.

Y agregó: “a los jugadores de fútbol no les gusta esto que su esposa, ex esposa y demás se involucre o sigue involucrada al mundo del fútbol. No les gusta”, continuo narrando el periodista.

Enzo Fernandez Valentina Cervantes

“Hoy la señorita o la señora Cervantes está más mona que nunca. Ella ha incorporado desde su separación como un sex-appeal, una energía”, opinaron los panelistas luego de afirmar que Enzo volvió con ella porque un compañero estaba “merodeando la zona”.

En octubre, Enzo Fernández y Valentina Cervantes confirmaron su separación. Ahora, a tres meses de la ruptura, el panelista de LAM (América) Pepe Ochoa anunció que el futbolista y la influencer se reconciliaron.

Acto seguido, mostraron la primera foto de la pareja ya reconciliada, la misma la tomó una amiga personal del periodista que estaba de paseo en la capital de Inglaterra. “La reconciliación fue en Londres. Están volviendo a apostar al amor”, indicó, al tiempo que mencionó que estaban caminando de la mano en un reconocido shopping de la ciudad.

“Ellos estaban en un shopping que se llama Selfridges, que queda en la Bond Street, en un barrio allá en Londres muy lindo, muy pintoresco. Fueron a comprar a Prada unos llaveritos y en ese contexto mi amiga los ve. Estaban de la mano”, siguió relatando.

“Hubo un beso. Él estaba con su papá y su hijo menor. Cuando se empiezan a agolpar las personas, ella se retira por un lado, él se queda dentro del local y el papá se va”, agregó Ochoa.

Por otro lado, la periodista Julieta Argenta contó que habló con Cervantes en la semana y le preguntó por el campeón del mundo. “Le fui con la pregunta puntual: ¿volvieron?. Y me llamó la atención la respuesta porque me dice: ‘Juli, sí, todo bien por suerte. Todo normal. Ya en unos días vuelvo’".