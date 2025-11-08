Ricardo Montaner agotó las entradas para su primer show en Buenos Aires y anunció una nueva función
El cantante vuelve al país con “El Último Regreso World Tour 2026”, su gira más esperada, que promete un emotivo reencuentro con sus fans.
Una vez más, el público argentino reafirmó su devoción por Ricardo Montaner. En apenas unas horas, las entradas para la primera fecha de “El Último Regreso World Tour 2026”, programada para el 21 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, se agotaron completamente, reflejando la enorme expectativa por el regreso del artista a los escenarios.
Frente a la impresionante demanda, el equipo del cantante junto al mismo decidió sumar una nueva función para el 22 de febrero de 2026, también en el Movistar Arena, permitiendo que más seguidores puedan disfrutar de este esperado reencuentro con él y su música romántica.
Con respecto a la venta de entradas, se informó que los tickets para la segunda fecha estarán disponibles desde el lunes 10 de noviembre a las 16 horas en movistararena.com.ar, con todos los medios de pago y la posibilidad de abonar hasta en 6 cuotas sin interés con Banco Ciudad.
Después de un largo silencio artístico, Montaner regresa con un espectáculo que promete emocionar. “El Último Regreso World Tour 2026” no es solo una gira, sino una muestra de amor y gratitud hacia su público, un recorrido musical que encenderá escenarios en distintos puntos del planeta.
Durante este tiempo alejado de los escenarios, el cantante atravesó un proceso de introspección. Por primera vez en más de cuarenta años, se permitió frenar, descansar y reencontrarse consigo mismo. Ahora, con energías renovadas, retoma su carrera con un mensaje claro: “Un día me detuve… pero ya no puedo más. Los espero en el Tour El Último Regreso.” — Ricardo Montaner.
El itinerario de la gira iniciará el 21 de febrero en Buenos Aires, continuará el 1º de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba y luego visitará Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de desembarcar en Europa, con presentaciones en España, Francia, Italia y otros destinos.
Con este tour, Montaner no solo marca su regreso a los escenarios, sino también una renovación artística y emocional, celebrando más de cuatro décadas de trayectoria y reafirmando el lazo inquebrantable que lo une a su público en todo el mundo.
