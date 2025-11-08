Ricardo Montaner agotó las entradas para su primer show en Buenos Aires y anunció una nueva función

Embed - Ricardo Montaner on Instagram: "Mi espera terminó. Nos vemos en “EL ÚLTIMO REGRESO”. RicardoMontaner.com" View this post on Instagram

El itinerario de la gira iniciará el 21 de febrero en Buenos Aires, continuará el 1º de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba y luego visitará Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de desembarcar en Europa, con presentaciones en España, Francia, Italia y otros destinos.

Con este tour, Montaner no solo marca su regreso a los escenarios, sino también una renovación artística y emocional, celebrando más de cuatro décadas de trayectoria y reafirmando el lazo inquebrantable que lo une a su público en todo el mundo.