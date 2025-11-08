Qué jugador de la Selección quiso conquistar a Valentina Cervantes, desatando la furia de Enzo Fernández
Tras su renuncia a MasterChef Celebrity, en Intrusos (América) contaron que un integrante de la "Scaloneta" habría intentado acercarse a Vale en plena ruptura.
En el punto más alto de su participación en MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes sorprendió al público y al jurado al anunciar su renuncia al reality culinario de Telefe. Según trascendió, la influencer decidió abandonar la competencia por pedido de su pareja, el futbolista Enzo Fernández, quien se encuentra instalado en Londres junto a sus hijos mientras cumple con sus compromisos deportivos en el Chelsea.
El inesperado adiós de Valentina no tardó en generar controversia. En los programas de espectáculos comenzaron a circular versiones sobre un posible distanciamiento con Wanda Nara dentro del set, motivado por antiguos rumores de acercamiento entre la conductora y Enzo Fernández. Aun así, la joven eligió mantenerse al margen y evitar cualquier enfrentamiento que pudiera perjudicar al jugador en su carrera profesional.
No obstante, durante la emisión del viernes de Intrusos (América), el panel analizó la decisión de Cervantes y debatió si había hecho bien en priorizar la relación por sobre su proyección personal. En ese contexto, Paula Varela sorprendió al recordar que, durante una crisis anterior entre la pareja, un compañero de Enzo en la Selección Argentina habría intentado conquistarla, hecho que habría llevado al futbolista a recapacitar.
Hasta el momento, la identidad del jugador involucrado se mantenía en reserva, pero fue la propia Varela quien decidió dar el nombre al aire. “A mí, lo que me cuentan, vamos a decir que es un rumor para que se queden tranquilos, porque obviamente jamás se van a hacer cargo de esto, y aparte esto me llega por el área más deportiva, el que estaba arrimándole el bochín cuando se separó de Enzo Fernández es Thiago Almada”, reveló la periodista.
Para cerrar, la panelista detalló cómo reaccionó el mediocampista del Chelsea al enterarse del rumor. “A Enzo, al enterarse, se le mueven un poco los patos, la viene a buscar y ellos regresan”, comentó Varela, dejando entrever que este episodio fue decisivo para que el jugador decidiera volver con Valentina después de haberle pedido la separación tras seis años juntos.
