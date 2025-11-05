Tras agotar la preventa, se lanzaron las entradas generales para ver a Ricardo Montaner en Buenos Aires
Luego de tanta espera ya se encuentran disponibles las entradas para el esperado regreso del cantautor. Los detalles en la nota.
Ricardo Montaner vuelve a los escenarios y eligió a la Argentina como punto de partida para su regreso mundial. El reconocido cantautor abrirá su tour “El Último Regreso World Tour 2026” el próximo 21 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera. La preventa exclusiva del Banco Ciudad agotó stock rápidamente, gracias a la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés.
Tras agotarse la preventa,ya está habilitada la venta general para todo público, disponible únicamente a través del sitio oficial del Estadio.
Después de haber anunciado su retiro temporal en noviembre de 2023, Montaner vuelve con un proyecto que promete emocionar a sus seguidores. “El Último Regreso World Tour 2026” no solo marca su retorno a la música en vivo, sino que representa una declaración de amor hacia su público, con una puesta en escena que recorrerá los grandes éxitos de su carrera.
La decisión de iniciar la gira en Buenos Aires reafirma el vínculo especial que el artista mantiene con la Argentina, el país donde nació y que lo acompañó desde sus primeros años de trayectoria.
El tour continuará el 1° de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba y seguirá por Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de llegar a España, Francia e Italia, entre otros destinos europeos.
Más que un simple regreso, esta gira simboliza una celebración de cuatro décadas de música, emociones y recuerdos compartidos. Montaner promete una serie de conciertos inolvidables, donde cada canción será una forma de agradecer el apoyo incondicional de sus fans a lo largo del tiempo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario