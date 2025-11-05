Tras agotar la preventa, se lanzaron las entradas generales para ver a Ricardo Montaner en Buenos Aires

Ricardo Montaner vuelve a los escenarios y eligió a la Argentina como punto de partida para su regreso mundial. El reconocido cantautor abrirá su tour “El Último Regreso World Tour 2026” el próximo 21 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera. La preventa exclusiva del Banco Ciudad agotó stock rápidamente, gracias a la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés.