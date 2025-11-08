Ricardo Montaner sumó una nueva fecha en Buenos Aires: cuándo salen a la venta las entradas
Tras el anuncio de su regreso a Argentina, el consagrado cantante hizo sold out en cuestión de minutos y agregó un show más.
Ricardo Montaner no aguantó más la espera y sus fans tampoco: agotaron todas las entradas para el show inaugural de la gira de Ricardo Montaner “El Último Regreso World Tour 2026” el próximo 21 de febrero en Movistar Arena de Buenos Aires.
A pedido del público se suma una nueva fecha para el 22 de febrero. Entradas disponibles el lunes 10/11 a las 16hs en movistararena.com.ar con todos los medios de pago y hasta 6 cuotas sin interés con Banco Ciudad.
Tras varios años de silencio en los escenarios, una de las voces más grandes de la música en español vuelve con “El Último Regreso World Tour 2026”, una gira mundial que es una declaración de amor que encenderá escenarios en todo el planeta.
Por primera vez en su carrera, un día Montaner se detuvo… Dejó de mirar hacia afuera, para mirar hacia sus adentros. Nunca en más de cuarenta años detuvo la marcha y la vorágine. Bajó el ritmo, respiró y recargó energías. Pero la pausa terminó: Montaner vuelve con hambre de cariño, esa hambre que solo se sacia con el aplauso de sus millones de fieles seguidores. Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.
La gira que dará su puntapié inicial el 21 de febrero en Buenos Aires, Argentina, continuará el 1ro de marzo en Estadio Instituto de Córdoba para luego recorrer Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de proceder con su gira global por varias ciudades de España, Francia e Italia entre otras de Europa.
“El Último Regreso” no es solo una gira: es su más esperado reencuentro. Tú lo esperabas y él decidió volver. “El Último Regreso” llega en febrero del 2026.
