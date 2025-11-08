Las lluvias tienen fecha de regreso a Buenos Aires: qué dice el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El mal clima volverá al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) antes de lo que porteños y bonaerenses esperaban. Todos los detalles.
Luego de una semana donde las lluvias y tormentas estuvieron presentes en la Ciudad de Buenos y sus alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene una noticia poco alentadora para porteños y bonaerenses: las precipitaciones regresarán más pronto que tarde y habrá que estar preparado para una nueva jornada inestable.
En este sentido, el organismo lanzó sus advertencias y recomendaciones para la próxima semana, donde volverá el mal tiempo.
Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires: el informe del SMN
De acuerdo a lo señalado por el SMN, el martes 11 de noviembre será el día en que, nuevamente, las precipitaciones obligarán a los ciudadanos a cambiar sus planes. Según el informe, se espera chaparrones hacia la tarde/noche, aunque la temperatura será alta: la máxima estimada para este día es de 28 grados.
Previo a esto, el AMBA gozará de buen clima: este domingo, el termómetro oscilará entre los 15 y 26 grado, con cielo parcialmente nublado y viento soplando desde el Norte en el inicio de la jornada, para luego hacerlo desde el Oeste.
En tanto, el lunes, las térmicas serán similares: la mínima rondaría los 15 grados y la máxima alcanzaría los 27, pudiendo rozar los 30 grados si se tiene en cuenta la sensación térmica. Con cielo algo nublado, el inicio de semana tendrá una jornada más que primaveral.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario