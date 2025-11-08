Las lluvias tienen fecha de regreso a Buenos Aires: qué dice el informe del Servicio Meteorológico Nacional

lluvia lluvias clima Se vienen lluvias fuertes.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires: el informe del SMN

De acuerdo a lo señalado por el SMN, el martes 11 de noviembre será el día en que, nuevamente, las precipitaciones obligarán a los ciudadanos a cambiar sus planes. Según el informe, se espera chaparrones hacia la tarde/noche, aunque la temperatura será alta: la máxima estimada para este día es de 28 grados.