Santiago Korovsky de División Palermo respondió a la iniciativa de Patricia Bullrich: "Se hace sola"

El uso de la expresión se remonta a la Guerra de 1812. Se cree que se popularizó a partir de Samuel Wilson, un proveedor de carne de Nueva York que suministraba barriles al ejército con las iniciales "U.S." (por United States). Los soldados bromeaban diciendo que significaba Uncle Sam (Tío Sam).

Su imagen más icónica es la del cartel de reclutamiento de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde señala al espectador y dice: "I Want You for the U.S. Army" (Te quiero a ti para el Ejército de los Estados Unidos). En resumen, es una figura simbólica que encarna la identidad nacional y se utiliza a menudo en la propaganda, la política y la cultura popular para referirse a Estados Unidos.

