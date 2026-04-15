Ricardo Montaner presentó "Para que seas feliz" y dio un adelanto de su próximo álbum

Con producción de Fénix Entertainment, el tour comenzó el 21 de febrero en Buenos Aires con cuatro presentaciones a sala llena en el Movistar Arena, y luego continuó por ciudades como Rosario, Córdoba, Montevideo y Bogotá.

Tras ese primer recorrido, el artista siguió su agenda en México con más de 12 shows programados y tiene previsto continuar por varios países de América y Europa, con una gira que proyecta superar las 120 fechas.