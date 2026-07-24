Así reaccionó Mauro Icardi a los dichos de la mamá de Wanda Nara sobre la China Suárez

La postal estuvo acompañada por un mensaje que dejó pocas dudas sobre sus sentimientos hacia Suárez: “El amor de mi vida”, escribió el delantero junto al arroba de la actriz y un emoji de un corazón atravesado por una flecha.

De esta manera, el futbolista volvió a mostrar públicamente su postura y reafirmó su vínculo con la China Suárez, sin hacer mención directa a los dichos que generaron la nueva polémica.

La mamá de Wanda Nara liquidó a la China Suárez y afirmó que Icardi no la ama: "Arruinó la vida de mis nietas"

Nora Colosimo explotó contra la actriz, defendió a Wanda Nara y aseguró que el futbolista "siempre será familia" para ella. Mirá.

Nora Colosimo, junto a Wanda Nara y sus nietas Francesca e Isabella.

Aunque silenciosa, la guerra entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez continúa vigente. En este sentido, la madre de la conductora habló por primera vez de su exyerno y de cuánto afectó su infidelidad a toda la familia. En diálogo con DDM (América), Nora Colosimo se calzó el guante y liquidó a la actriz.

La mamá de Wanda Nara liquidó a la China Suárez: "Es una persona oscura"

Consultada por la relación con Mauro Icardi, Colosimo fue sincera: "Yo lo quiero, es mi familia y lo va a ser para toda mi vida, lo quiero y le deseo lo mejor para él, y no sé si esta mujer que tiene al lado es lo mejor para él. La verdad que no, yo no se la voy a elegir, pero esa mujer no me gusta, no me gusta cómo llegó, llegó a tirarse al medio de la cama de una familia, de un matrimonio", comenzó, llena de bronca hacia la actriz.

Y añadió: "Ella se tomó un avión y se fue a encamar con un casado, sí señor. Ese casado es el papá de mis nietas. Mis nietas lloraron mucho, fui consuelo de ellas".

Seguidamente, reveló cuánto sufrieron Francesca e Isabella, las hijas de Wanda y Mauro: "Tenían vómito, fiebre. Para ustedes corrió el tiempo, hay familias ensambladas, pero la realidad es otra. Nosotros no nos olvidemos cómo llegó esta mujer a esta familia. Le arruinó la vida a mis nietas. Para mí es imperdonable, punto y final".

Luego, sumó: "Van a asaltar a las feministas, que la mujer, que el hombre, todos tienen que ver claramente, sí, sí, por supuesto que él no es inocente, pero que ella se metió y de la manera que se metió, con alevosía, con maldad, publicando cosas que a mis nietas le hace daño, o sea, es una persona oscura".

"Vos podés una vez enamorarte de un casado, pero no siempre", sostuvo, en relación a la manera en que Eugenia Suárez elige a sus parejas.