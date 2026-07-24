Estalló la guerra entre dos reconocidos conductores tras un fuerte cruce: de quiénes se trata

El enfrentamiento se suma a una serie de polémicas protagonizadas por Yanina Latorre en las últimas semanas. Días atrás también había sido noticia por sus fuertes críticas hacia Mauro Icardi, luego de la salida del delantero del Galatasaray, donde aseguró que su personalidad genera conflictos dentro de los planteles y cuestionó su comportamiento tanto en el ámbito profesional como en las redes sociales.