Desesperado posteo de un ex Cuestión de Peso operado por Lotocki

Fran Mariano usó sus redes sociales para contarles a sus seguidores el mal momento que está atravesando. “Tengo miedo. De un día para el otro se me hizo una úlcera en el pie y en siete días se me puso todo feo. Estoy internado en el Hospital Arcade de San Miguel. Escuché a los médicos que me tienen que amputar el pie. Me muero de miedo, les juro. No entiendo cómo puede estar pasando esto”.

“No sé si fueron las cirugías o que estaba muy anémico, pero el cuerpo no aguantó y se infectó. Hace nueve días que no me puedo parar y está todo cada vez peor. No entiendo. Desde ayer que llegué no me dieron un solo antibiótico y ya me quieren amputar. No hay manera, me gustaría que se ocupen un poco de mí”, se quejó.

Durante una entrevista con Nosotros a la mañana, días atrás, el mediático había dado detalles de lo que vivió durante una cirugía con el Dr. Lotocki: “En el quirófano me habían anestesiado mal. Me levanté en la mitad de la cirugía, sentía las jeringas que me hacían ruido como cuando pinchás una salchicha”.

“Me levanté con los pómulos hechos cuando yo le había dicho que no los quería. Lo que me inyectó en la boca no se me va más”, aseguró Fran, a quien le habrían colocado en su cuerpo “aceite de motos”.