Rodrigo De Paul habló sobre los rumores de romance con una estilista española: qué dijo

Luego, agregó: “No digo que sea este el caso pero muchas veces pasa que los famosos desmienten una información que después se termina dando. Me parece importante decir algo, acá no hay nada personal contra nadie. Simplemente es un programa diario que contamos distintas informaciones y puede ser que la info no sea correcta, a veces pasa que los famosos desmienten una verdad, no digo que sea el caso repito”.

Qué dijo Rodrigo De Paul sobre los rumores que lo vinculan a una estilista española

Rodrigo De Paul

“Lo que me dice Rodrigo es lo siguiente sobre el rumor de romance con esta joven española. ´Hola Juan cómo estás? Yo no conozco a esa chica, no sé quién es, no estoy saliendo con nadie y estoy tranquilo así. El día que esté con alguien lo van a saber porque no tengo que esconderme y hago mi vida muy tranquila. te pido por favor que lo desmientas totalmente porque no tengo la más mínima idea ni de quién es esa chica´ esas fueron las palabras de Rodrigo”, continuó el periodista en la misma línea.

Roberto Antolín fue quien brindó detalles de este presunto amor. Según lo que aseguró, la influencer fue vista más de una vez cerca de De Paul así como también en el palco del Atlético de Madrid para apoyarlo mientras juega. “Quiero remarcar que todavía no son novios pero van camino a eso, están saliendo hace ya 3 meses”, informó. Según explicó el periodista, los dos se habrían conocido por medio de las redes sociales hasta que, charla va, charla viene, él la terminó invitando a una fiesta. “Hacen una vida muy tranquila, se están conociendo sin presión y sin prisas”, explicó.