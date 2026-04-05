Gran Hermano: quiénes fueron los tres salvados y cómo queda la placa
En una noche clave, tres participantes lograron salir de la zona de riesgo y tomaron aire de cara a la gala del lunes.
La definición de la placa en Gran Hermano Generación Dorada empezó a tomar forma este domingo con el anuncio de los primeros salvados por el voto del público. En una gala cargada de expectativa, tres jugadores lograron esquivar la eliminación y seguir en competencia, bajando momentáneamente la tensión dentro de la casa.
Los participantes que fueron salvados continúan en carrera y celebraron el respaldo de la gente, en una instancia donde cada voto puede marcar el rumbo del juego. La emoción se hizo sentir tanto en los protagonistas como en sus compañeros, que observan atentos cómo se reconfigura la placa.
El público habló y Santiago del Moro comunicó a los jugadores que Eduardo, Andrea del Boca y Manuel fueron los menos votados, por lo que se aseguraron una semana más dentro de la casa y pueden relajar por unos días.
Los que siguen en placa y con riesgo de abandonar la casa
Con estas salidas parciales, la definición queda ahora en manos de los participantes que continúan nominados y que deberán enfrentarse al veredicto final en la gala del lunes.
Cinzia, Yipio, Zilli, Lola y La Maciel quedaron en la cuerda floja. Ellos son quienes siguen en la zona de riesgo, con chances concretas de abandonar la casa.
En un escenario cada vez más parejo, las estrategias, los conflictos recientes y la imagen que cada uno construyó frente al público serán determinantes. La incertidumbre crece y la votación se mantiene abierta, dejando todo listo para una eliminación que promete ser decisiva en el desarrollo del reality.
Cómo votar al que querés que se vaya de Gran Hermano Generación Dorada
Para elegir a tu jugador menos favorito y votar para que se vaya esta semana de la casa, hay que enviar el nombre del participante a “GH al 9009” o ingresar a: https://ghglobal.ar/
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