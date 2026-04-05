Gran Hermano: quiénes fueron los tres salvados y cómo queda la placa

En un escenario cada vez más parejo, las estrategias, los conflictos recientes y la imagen que cada uno construyó frente al público serán determinantes. La incertidumbre crece y la votación se mantiene abierta, dejando todo listo para una eliminación que promete ser decisiva en el desarrollo del reality.

Cómo votar al que querés que se vaya de Gran Hermano Generación Dorada

Para elegir a tu jugador menos favorito y votar para que se vaya esta semana de la casa, hay que enviar el nombre del participante a “GH al 9009” o ingresar a: https://ghglobal.ar/