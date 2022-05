Denuncia de Romina Gaetani a Facundo Arana: reacciones en Twitter

La actriz Romina Gaetani denunció a su ex compañero y colega Facundo Arana por violencia de género y laboral. "Tuve situaciones no gratas con él dentro de la novela; me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela, que no estuvo buena. Él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela. Griterío, palabras que no están buenas que te digan, con golpes en la mesa”, aseguró.