Rusherking habló de su separación de María Becerra, admitió la infidelidad y sorprendió con una confesión

María Becerra también había hecho referencia al engaño que sufrió en una relación anterior. Sin mencionar directamente al cantante, la intérprete expresó una frase que generó una inmediata asociación con su historia sentimental: “Mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok”.

Rusherking, por su parte, recordó el impacto que tuvo la exposición de aquel conflicto y cómo una situación que pertenecía a su intimidad terminó convirtiéndose en un tema de conversación masivo. Durante la entrevista, también mencionó el lanzamiento de “De Mademin” y la cantidad de personas que seguían de cerca lo que sucedía.

“En el estreno había quinientas mil personas mirando, un millón de personas mirando. O sea, era una locura”, relató sobre la repercusión que alcanzó aquel momento.

¿Una segunda oportunidad?

Más allá de las confesiones sobre el pasado, el cantante dejó una declaración que llamó especialmente la atención: no descartó volver a encontrarse con María Becerra en el futuro. Sin hablar de un acercamiento actual ni de una posible reconciliación amorosa, manifestó que le gustaría poder compartir un momento desde otro lugar, lejos de los conflictos que marcaron el final de la relación.

“Me gustaría que en algún momento, en un futuro, quizá dejemos muchos problemas o cosas de lado y nos juntemos de vuelta”, expresó.

En otro tramo de la charla, Rusherking también habló de su presente sentimental y confirmó que volvió a apostar al amor. “Estoy un poco nervioso, la verdad”, reconoció al comienzo de la entrevista, antes de responder sobre sus sentimientos: “Estoy amando. Estoy de novio”.

Sus declaraciones reabrieron el recuerdo de una de las rupturas más comentadas del ambiente musical y dejaron una reflexión sobre las consecuencias de aquella historia, que todavía genera repercusiones varios años después.