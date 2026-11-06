Rusherking recordó el peor momento que vivió con la China Suárez: "Quedé como un..."
Rusherking se refirió a la repercusión pública que tuvo su romance con la actriz y reveló que hubo momentos en los que la situación lo superó.
Rusherking pasó por Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por El Trece, y repasó uno de los períodos que más repercusión tuvo en su vida personal: su relación de un año con la China Suárez. En ese contexto, habló de cómo atravesó la exposición pública y reconoció que hubo situaciones que le generaron un profundo malestar.
El cantante, oriundo de Santiago del Estero, se describió como alguien tímido y recordó que no estaba preparado para la atención que despertó su romance con la actriz. Al recordar aquella etapa, resumió lo que sintió con una contundente reflexión: “¡Qué mierda cuando se te viene todo ese mundo encima!”.
Durante la conversación, explicó que no le afectaba tanto que se difundieran informaciones incorrectas sobre su vida, sino la presencia constante de los periodistas y las cámaras en su intimidad. Según relató, salir de su casa se había convertido en una situación incómoda.
“Yo puedo bancar, por ahí, que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que vos salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”, contó.
Además, cuestionó la manera en que algunos cronistas buscaban obtener declaraciones que pudieran generar repercusiones. “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”, sostuvo.
La anécdota de Rusherking sobre la frase que se volvió viral durante su romance con la China Suárez
Otro de los momentos que recordó el músico fue cuando pronunció la expresión “Me fui mundial”, que quedó asociada a su relación con la ex protagonista de Casi Ángeles. La frase surgió cuando un periodista le preguntó si era cierto que había tenido un encuentro con la actriz.
Al recordar lo que sucedió después de aquella respuesta, Rusherking reconoció que se arrepintió inmediatamente: “Después de decir eso, me metí en mi casa y me quería morir. Pensaba cómo nadie me cuidó antes de decirlo. Con mi grupo de amigos usábamos esa frase, era como decir ‘acá la romí’”, explicó.
Con el paso del tiempo, el artista pudo tomar aquella situación con otra perspectiva y reconoció cómo había quedado expuesto por su comentario. “No fue tan grave, pero quedé como un bananita”.
En ese momento, Pergolini intervino con una respuesta que buscó quitarle dramatismo a la anécdota: “Si no sos banana a los 20 años... ¿cuándo?”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario