Rusherking recordó el peor momento que vivió con la China Suárez: "Quedé como un..."

La anécdota de Rusherking sobre la frase que se volvió viral durante su romance con la China Suárez

Otro de los momentos que recordó el músico fue cuando pronunció la expresión “Me fui mundial”, que quedó asociada a su relación con la ex protagonista de Casi Ángeles. La frase surgió cuando un periodista le preguntó si era cierto que había tenido un encuentro con la actriz.

Al recordar lo que sucedió después de aquella respuesta, Rusherking reconoció que se arrepintió inmediatamente: “Después de decir eso, me metí en mi casa y me quería morir. Pensaba cómo nadie me cuidó antes de decirlo. Con mi grupo de amigos usábamos esa frase, era como decir ‘acá la romí’”, explicó.

Con el paso del tiempo, el artista pudo tomar aquella situación con otra perspectiva y reconoció cómo había quedado expuesto por su comentario. “No fue tan grave, pero quedé como un bananita”.

En ese momento, Pergolini intervino con una respuesta que buscó quitarle dramatismo a la anécdota: “Si no sos banana a los 20 años... ¿cuándo?”.