Tras un fin de semana con frío polar en AMBA, vuelve el calor: qué día llega y cuál será la temperatura máxima
Así lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), brindando también los detalles de lo que serán jornadas muy cambiantes en el AMBA.
Luego del paso de las lluvias e inestabilidades que marcaron las jornadas previas, el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará una tregua en cuanto a precipitaciones. Sin embargo, la llegada de una masa de aire frío provocará un marcado descenso de las temperaturas durante el sábado 17 y domingo 18.
De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque el sol comenzará a asomar con mayor presencia a medida que pasen las horas, la masa de aire frío proveniente del sur mantendrá los valores térmicos por debajo de los promedios habituales de la época.
No obstante, para el próximo jueves 22 de octubre se espera que las térmicas se eleven nuevamente, superando los 20°C.
Tras un fin de semana con frío polar, vuelve el calor al AMBA: qué día llega
La jornada del sábado 17 de octubre comenzará con un ambiente frío a muy fresco en las primeras horas de la mañana, registrando una mínima de 6°C en el área urbana (pudiendo ser ligeramente más baja en zonas rurales del conurbano). Por la tarde, el mercurio apenas alcanzará los 15°C de máxima. El cielo se mantendrá mayormente a parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias y con vientos moderados del sector sur.
En tanto, el domingo se perfila como el día más frío de la semana. Se prevé un amanecer frío, con una mínima de apenas 5°C. Hacia la tarde, las condiciones seguirán siendo frescas con una máxima cercana a los 16°C. El cielo se mantendrá con baja nubosidad, lo que favorecerá la pérdida de calor durante la noche y las primeras horas de la mañana.
Cuándo vuelve el calor a Buenos Aires
Luego del fresco y del abrigo que tendrá lugar este fin de semana en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, las condiciones meteorológicas darán un giro radical a lo largo de la siguiente semana. La masa de aire frío comenzará a retirarse para dar paso a la entrada constante de vientos del sector norte y noreste, lo que promoverá un paulatino ascenso de los valores térmicos en toda la región metropolitana.
Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la escalada en los termómetros alcanzará su pico de calidez hacia mitad de semana. El jueves 22 de octubre se perfila como la jornada más cálida del período, con temperaturas que superarán ampliamente los 20°C por la tarde, brindando un clima ideal para disfrutar al aire libre.
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