Tras un fin de semana con frío polar en AMBA, vuelve el calor: qué día llega y cuál será la temperatura máxima

Cuándo vuelve el calor a Buenos Aires

Luego del fresco y del abrigo que tendrá lugar este fin de semana en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, las condiciones meteorológicas darán un giro radical a lo largo de la siguiente semana. La masa de aire frío comenzará a retirarse para dar paso a la entrada constante de vientos del sector norte y noreste, lo que promoverá un paulatino ascenso de los valores térmicos en toda la región metropolitana.

Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la escalada en los termómetros alcanzará su pico de calidez hacia mitad de semana. El jueves 22 de octubre se perfila como la jornada más cálida del período, con temperaturas que superarán ampliamente los 20°C por la tarde, brindando un clima ideal para disfrutar al aire libre.