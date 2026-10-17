Revés para Ricky Diotto: la Justicia confirmó su condena en el conflicto con María Fernanda Callejón
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás rechazó por unanimidad el recurso presentado por la defensa del músico y ratificó la sentencia en la causa que le inició María Fernanda Callejón.
Ricky Diotto recibió un nuevo revés judicial en el conflicto que mantiene con María Fernanda Callejón. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás rechazó la apelación presentada por la defensa del músico y confirmó la condena a cuatro meses de prisión en suspenso que había recibido en mayo de este año.
La resolución fue adoptada por unanimidad y ratificó la sentencia del Juzgado Correccional N.º 1 de Campana, que declaró a Diotto penalmente responsable de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa. De esta manera, los jueces desestimaron los planteos de sus abogados, que buscaban revertir el fallo de primera instancia. La decisión vuelve a poner en primer plano el conflicto judicial entre el músico y la actriz, quienes tienen una hija en común, Gina.
Por qué la defensa de Ricky Diotto apeló la condena
Tras conocer la sentencia inicial, los abogados de Diotto recurrieron a la Justicia para intentar dejarla sin efecto. Entre sus argumentos, sostuvieron que la grabación de la discusión que mantuvieron Callejón y el músico en el domicilio que compartían no reflejaba una agresión física real.
Además, cuestionaron la ausencia de una pericia que acreditara las lesiones denunciadas por la actriz y solicitaron que se revocara la condena. Sin embargo, la Cámara rechazó esos planteos y confirmó por unanimidad la resolución anterior. Así, quedó ratificada la pena impuesta por el juzgado de Campana.
La causa se originó por un episodio ocurrido entre el 4 y el 5 de junio de 2022, cuando ambos todavía estaban en pareja. Según la denuncia, durante una discusión en la vivienda que compartían, Diotto habría tomado a Callejón de los brazos y la habría empujado contra una pared. Durante el juicio se analizaron testimonios, fotografías, mensajes y otros elementos incorporados al expediente que fueron valorados para dictar la condena.
Qué había dicho Ricky Diotto tras recibir la condena
En mayo, luego de conocer el fallo de primera instancia, el músico había anticipado que apelaría la decisión judicial. “Vamos a apelar y listo, para mí es un tema terminado”, declaró en una entrevista con Intrusos. Además, publicó un extenso descargo en sus redes sociales, donde negó las acusaciones y cuestionó los fundamentos de la sentencia.
“Se me acusa de golpes y maltratos hacia mi exesposa, hechos que JAMÁS ocurrieron”, escribió Diotto, quien también calificó la resolución como “un fallo a medida, prejuicioso y jurídicamente escandaloso”. El odontólogo manifestó su disconformidad con el proceso y sostuvo que, a su entender, no se habían probado los hechos que se le atribuían. Pese a sus cuestionamientos, la Cámara desestimó la apelación y confirmó la condena.
La pena es de cuatro meses de prisión de ejecución condicional, por lo que no implica el ingreso inmediato a la cárcel. Su cumplimiento queda sujeto a las condiciones establecidas judicialmente.
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