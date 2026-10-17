Revés para Ricky Diotto: la Justicia confirmó su condena en el conflicto con María Fernanda Callejón

Qué había dicho Ricky Diotto tras recibir la condena

En mayo, luego de conocer el fallo de primera instancia, el músico había anticipado que apelaría la decisión judicial. “Vamos a apelar y listo, para mí es un tema terminado”, declaró en una entrevista con Intrusos. Además, publicó un extenso descargo en sus redes sociales, donde negó las acusaciones y cuestionó los fundamentos de la sentencia.

“Se me acusa de golpes y maltratos hacia mi exesposa, hechos que JAMÁS ocurrieron”, escribió Diotto, quien también calificó la resolución como “un fallo a medida, prejuicioso y jurídicamente escandaloso”. El odontólogo manifestó su disconformidad con el proceso y sostuvo que, a su entender, no se habían probado los hechos que se le atribuían. Pese a sus cuestionamientos, la Cámara desestimó la apelación y confirmó la condena.

La pena es de cuatro meses de prisión de ejecución condicional, por lo que no implica el ingreso inmediato a la cárcel. Su cumplimiento queda sujeto a las condiciones establecidas judicialmente.