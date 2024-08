El pedido de Sabrina Rojas a Yuyito González tras el beso con Javier Milei

Qué le pidió Sabrina Rojas a Yuyito González tras el beso con Javier Milei

sabrina rojas yuyito milei

En ese sentido, Rojas profundizó con firmeza: "¡No queremos el chupón con Milei! Chuponéense en la intimidad todo lo que quieran, pero no queda bien el Presidente abriendo la boca chuponeándose”. Aunque, por si esto fuera poco y bajo la m irada atenta de su compañero Augusto Tartufoli, la ex esposa de Luciano Castro fue contundente y le habló de manera tajante al presidente.

"Nos gusta esta pareja, Milei no me la hagas sufrir a Yuyito", dijo sin ningún tapujo. Y, tras sus declaraciones, terminó por descargarse con un palito hacia Fátima Florez, la última pareja pública del líder libertario: "Me parece que Milei con Fátima se abrumó con tanta fama. No la veo a Yuyito mostrando la cama mojada, no la veo con ese perfil".

No obstante, hay que destacar que, si bien se habla y se especula sobre por qué Milei y Florez rompieron su relación amorosa, nunca se conoció públicamente la verdadera razón.