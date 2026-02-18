Santi Maratea salió al cruce de una acusación por presunta estafa: qué dijo

Para dar un cierre definitivo al tema, el influencer se presentó en el programa LAM (América TV) para dialogar con el panel. Durante su intervención, no ocultó el malestar que le generó la situación, describiendo sus sentimientos iniciales como una mezcla de injusticia y bronca.

Maratea fue más allá y denunció lo que él considera un "modus operandi" por parte de la denunciante para ganar notoriedad digital: “Ella, para hacerse viral, hace denuncias sin pruebas, como en mi caso, para tener seguidores para después derivarlos a que le compren cursos a su marido que ofrece de financiamiento y él mismo está imputado por la Comisión Nacional de Valores por haber ejercido sin matricula”.

Finalmente, el joven reafirmó su postura de total apertura ante la ley, ofreciéndose incluso a financiar el proceso legal de su acusadora con tal de dirimir la verdad en un tribunal. “Yo le pago los abogados para que ella me denuncie a mí y vamos a la justicia a ver quién dice la verdad y quién miente”, concluyó, redoblando la apuesta en un conflicto que parece estar lejos de terminar.