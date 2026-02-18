Camila Lattanzio lanzó un pedido urgente tras denunciar a su ex: "¡Necesito ayuda!"

image

También aclaró que la denuncia fue realizada en su debido momento y que su deseo era resolver el conflicto sin exposición pública: “Obvio que la denuncia se hizo en su momento y traté de manejarlo lo menos público posible, pero bueno, a veces las cosas superan y se tiene que pedir ayuda”. Finalmente, anticipó que cuando el proceso lo permita dará más detalles: “Cuando pueda voy a salir a contar y mostrar todo, mientras tanto tengo que reserva algunas cosas, pero muchas gracias”.

La publicación abrió un fuerte debate en redes sociales sobre la violencia de género y la importancia de acompañar a quienes denuncian este tipo de situaciones.