Santiago Maratea habló de nueva vida como futbolista: "Me di cuenta de las limitaciones que tenía"

Además, Santi Maratea sorprendió al contar cómo el fútbol le ayudó a dejar un mal hábito: "Empecé a entrenar y me di cuenta de las limitaciones que tenía, lo que me llevó a entrenar más, a cuidarme más y a descansar más. Pero lo más importante fue que dejé de fumar. Llevo un año y medio sin cigarrillo y me costó muchísimo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1904968785271898585&partner=&hide_thread=false LA NUEVA VIDA DE SANTI MARATEA. Ahora es JUGADOR DE FÚTBOL



"La colecta de Independiente me abrió las puertas"

"Dejé de fumar cuando enfermó mi papá"

"Me gustaría formar mi familia"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/wzpfNsa7ZE — América TV (@AmericaTV) March 26, 2025

Maratea habló de su adicción al cigarrillo y por qué decidió dejar de fumar

En medio del programa de Fabbiani, el influencer contó: "Estaba haciendo un ejercicio que no me salía, lo intenté nuevamente y volvió a no salirme. En ese momento, di media vuelta, agarré el bolso, me fui al auto y me fui del club. Llegué a mi casa, me senté solo y dije: 'no fumo más en mi vida'".

En este sentido, agregó: "Cuando fumás, te baja la autoestima, te sentís muy limitado. Te ponés un límite a vos mismo". Seguidamente, contó cómo su padre se vio afectado por el mismo vicio: "A mi papá le diagnosticaron cáncer de pulmón. Yo sabía que diciéndole que dejara de fumar no lo iba a lograr, pero tal vez si yo lo dejaba, podría influir. Me pasaba que pasábamos horas tomando café, con cigarrillos en la mano".