Se estrenó el primer trailer de "Bridget Jones: Loca por él"

Sinopsis oficial de "Bridget Jones": Bridget está sola después de enviudar hace cuatro años, cuando Mark murió durante una misión humanitaria en Sudán. Es la madre de Billy, de nueve años, y de Mabel, de cuatro, y se encuentra en una especie de limbo emocional mientras cuida a los niños con la ayuda de sus mejores amigos y de un antiguo amante, Daniel Cleaver. Presionada por su familia urbana, compuesta por Shazzer, Jude y Tom, su compañera de trabajo, Miranda, su madre y su ginecóloga, la Dra. Rawlings, se siente obligada a interesarse por la vida y el amor. Trabaja de nuevo e incluso prueba con una App de citas, a través de la cual conoce a un soñador más joven que ella. Mujer trabajadora, ama de casa, madre y enamorada (a medias), Bridget se enfrenta al enjuiciamiento de las madres perfectas en el colegio, se preocupa por Billy, que no acaba de acostumbrarse a no tener un padre, y mantiene una extraña relación con el muy racional profesor de Ciencias de su hijo.

Una historia en la que el ser madre soltera y encontrar el amor a edad menos esperada, serán los protagonistas. Además, "Bridget Jones: loca por él" contará con la presencia de personalidades como Hugh Grant, quien volverá a interpretar a Daniel Cleaver, y Emma Thompson en la piel de la doctora Rawlings. Se unen también al elenco Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud, Doctor Strange) como el señor Wallaker, Leo Woodall (The White Lotus), el joven interés romántico de nuestra protagonista, o Isla Fisher, entre muchos otros.

Embed - Bridget Jones: Mad About the Boy | Official Trailer