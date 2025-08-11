Alerta por lluvias y tormentas fuertes este martes: la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico de la semana en el AMBA

soleado2.jpg Ciudad de Buenos Aires.

Este martes y miércoles se esperan buenas condiciones del tiempo y temperaturas agradables, con cielo parcialmente nublado y mínimas de 5 y 9 grados, respectivamente, y máximas de 19 y 15.

Desde el jueves volverían a bajar las marcas térmicas, con una mínima de 3 grados y una máxima de 13, acompañado por cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y despejado en la tarde y noche. El viernes tendría condiciones similares, con un termómetro oscilando entre 3 y 14 grados.

lluvia lluvias clima Se vienen las lluvias y tormentas: hay que abrir el paraguas.

En tanto, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional que llega hasta el sábado inclusive no prevé precipitaciones para esta semana. Ese día que marca el inicio del fin de semana tendría cielo entre parcial y mayormente nublado, con temperaturas de entre 7 y 14 grados.