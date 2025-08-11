Alerta por lluvias y tormentas fuertes este martes: la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas este martes por lluvias fuertes. Cómo sigue el clima en el AMBA.
Este martes 12 de agosto de 2025 estará muy complicado en una provincia por lluvias y tormentas fuertes, al punto que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió sendas alertas amarillas, con las correspondientes recomendaciones.
En tanto, en la zona del AMBA continuará el buen tiempo, fresco por la mañana y agradable hacia la tarde, con una amplitud térmica que se hace sentir llegando la noche, sobre todo.
Lluvias y una alerta amarilla
El organismo oficial emitió una alerta amarilla para la zona cordillerana de la provincia de Neuquén: El área será afectada por lluvias. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta que los fenómenos sean en forma de nieve en las zonas más altas.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
El pronóstico de la semana en el AMBA
Este martes y miércoles se esperan buenas condiciones del tiempo y temperaturas agradables, con cielo parcialmente nublado y mínimas de 5 y 9 grados, respectivamente, y máximas de 19 y 15.
Desde el jueves volverían a bajar las marcas térmicas, con una mínima de 3 grados y una máxima de 13, acompañado por cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y despejado en la tarde y noche. El viernes tendría condiciones similares, con un termómetro oscilando entre 3 y 14 grados.
En tanto, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional que llega hasta el sábado inclusive no prevé precipitaciones para esta semana. Ese día que marca el inicio del fin de semana tendría cielo entre parcial y mayormente nublado, con temperaturas de entre 7 y 14 grados.
