Se separaron Alina Moine y Federico Giuliani después de 3 años
Según confirmaron en LAM, la periodista y el deportista decidieron ponerle punto final a su relación después de 3 años. Qué pasó entre ellos.
El inicio del año 2026 continúa sacudiendo el panorama del espectáculo argentino con una nueva e inesperada ruptura. En esta oportunidad, los protagonistas son la reconocida periodista deportiva Alina Moine y el exfutbolista Federico Giuliani, quienes habrían decidido poner punto final a su historia de amor tras casi tres años de noviazgo.
La noticia fue revelada en el programa LAM, emitido por la pantalla de América, donde se detalló que la pareja ya no estaría vinculada sentimentalmente. La encargada de brindar la información fue la periodista Pilar Smith, quien recordó los inicios de este romance que comenzó a mediados de 2023. Al respecto, la panelista señaló: "Estaban juntos desde mayo de 2023 y blanquearon a través de las redes sociales, parecía todo color de rosa". Sin embargo, aquella armonía inicial parece haber llegado a su fin.
A pesar de que recientemente se los percibía como una pareja consolidada, los motivos del quiebre estarían relacionados con un proceso de deterioro en la convivencia. Según trascendió en el ciclo televisivo, la separación se habría producido por un desgaste de la relación que los involucrados no consiguieron revertir, lo que derivó en la determinación de seguir caminos separados.
El informe también puso el foco en el historial afectivo de los protagonistas. Por un lado, se mencionó que Giuliani —quien actualmente se desempeña en el área de captación de talentos del club San Lorenzo— mantuvo un romance en 2020 con Cande Tinelli. Por el otro, el conductor Ángel de Brito trajo a colación las antiguas versiones que vinculaban a la presentadora de ESPN con el director técnico Marcelo Gallardo. Si bien ese affaire nunca fue ratificado oficialmente, Moine siempre sostuvo que entre ellos solo existía una amistad muy profunda.
La confirmación de esta noticia también reabrió viejas polémicas relacionadas con la vida privada de la periodista. Durante el debate en el piso de LAM, Smith bromeó con De Brito sobre cómo las primicias del pasado afectaron el círculo del entrenador de River, mencionando la postura de Geraldine La Rosa, esposa de Gallardo, quien a raíz de aquellos rumores habría decidido interrumpir todo tipo de comunicación con el periodista.
Hasta la fecha, impera el hermetismo absoluto por parte de los implicados. Ni Alina Moine ni Federico Giuliani han utilizado sus perfiles en plataformas digitales para referirse al tema, manteniendo un perfil bajo que deja la noticia, por ahora, en el terreno de las informaciones periodísticas no desmentidas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario