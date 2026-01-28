Se separaron Alina Moine y Federico Giuliani después de 3 años

La confirmación de esta noticia también reabrió viejas polémicas relacionadas con la vida privada de la periodista. Durante el debate en el piso de LAM, Smith bromeó con De Brito sobre cómo las primicias del pasado afectaron el círculo del entrenador de River, mencionando la postura de Geraldine La Rosa, esposa de Gallardo, quien a raíz de aquellos rumores habría decidido interrumpir todo tipo de comunicación con el periodista.

Hasta la fecha, impera el hermetismo absoluto por parte de los implicados. Ni Alina Moine ni Federico Giuliani han utilizado sus perfiles en plataformas digitales para referirse al tema, manteniendo un perfil bajo que deja la noticia, por ahora, en el terreno de las informaciones periodísticas no desmentidas.