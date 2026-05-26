Lali Espósito habló de su casamiento con Pedro Rosemblat y confesó que ya tiene fecha

Lali Espósito fue una de las figuras que más miradas acaparó en los Premios Gardel. La artista apareció en la alfombra con un look completamente negro, en sintonía con la estética de su álbum No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, y volvió a marcar presencia con un estilo que no pasó desapercibido durante la gran noche de la música argentina.