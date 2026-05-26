Lali Espósito habló de su casamiento con Pedro Rosemblat y confesó que ya tiene fecha
En medio de la cuenta regresiva para sus shows en River, habló sobre la boda y cómo organiza todo entre compromisos laborales.
Lali Espósito fue una de las figuras que más miradas acaparó en los Premios Gardel. La artista apareció en la alfombra con un look completamente negro, en sintonía con la estética de su álbum No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, y volvió a marcar presencia con un estilo que no pasó desapercibido durante la gran noche de la música argentina.
En diálogo con la transmisión oficial de TNT y HBO Max, la cantante también se permitió hablar de su vida personal y sorprendió al contar que su casamiento con Pedro Rosemblat ya tiene fecha, aunque aclaró que por ahora el foco principal sigue puesto en sus recitales del 6 y 7 de junio en el estadio de River.
Con humor y relajada ante las cámaras, Lali hizo referencia al anillo de compromiso y bromeó sobre el momento que atraviesa: “No lo traje (al anillo), pero no significa que no me caso eh. Mirá que ahora no puedo ir para atrás, ya estoy jodida, jugada. Yo dije que sí”.
Lali Espósito: entre River y la boda
La artista explicó además que intenta vivir este presente con tranquilidad, sin dejarse sobrepasar por la intensidad de los acontecimientos personales y profesionales. “Estoy viviendo todo muy tranca. Bueno, no estoy llevándome todas esas situaciones tan grosas puestas, ¿viste? O no me están llevando puestas, mejor dicho”, expresó.
En ese sentido, contó que hoy el centro de su energía está puesto en sus próximos shows y que recién después se dedicará de lleno a la organización de la fiesta. “Estoy como disfrutando este River, después voy a disfrutar elegir qué quiero tomar en el casamiento, después voy a disfrutar estar al pedo con mis tres gatos”, dijo entre risas.
Finalmente, reconoció que la preparación del gran día ya comenzó y hay fecha confirmada, aunque todavía queda trabajo por delante: “Sí, estamos ahí, estamos ahí. Pero bueno, necesito terminar con River como para poner la cabeza en otras cosas”, cerró.
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