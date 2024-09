Se supo cuánto recaudó Bautista Mascia en su primer Gran Rex

bautista mascia

En ese sentido, Juan Etchegoyen agregó: “Antes de ir a los números quiero decir que para mí lo expusieron de la peor manera a Bautista demasiado con un Gran Rex a tres meses de salir del reality. No sé a quien se le ocurrió que se iban a vender todas las entradas”. Aunque, por si esto fuera poco, destacó: “A mí me han contado el fin de semana que las entradas que se vendieron no fueron más de mil. Y eso que hicieron 9x1 en algunos lugares”.

“Desde adentro del Gran Rex me informan que el dinero que se recaudó superó apenas los 20 millones de pesos cuando un recital bien vendido supera los 100 ampliamente en ese teatro”, explicó después el comunicador. Tras esto, cerró: “Y para cerrar les digo que más allá que lo han expuesto a Bauti porque él no tiene la culpa de todo esto, también falló la comunicación. No puede ser que el prensa que lleva adelante el evento no conteste el teléfono, muchos colegas me han dicho eso. Si no estás llenando, lo mínimo que necesitas es prensa y no se hizo”.