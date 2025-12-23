Apareció la esposa de Christian Petersen y generó revuelo en medio del difícil momento: "Total hermetismo"
El reconocido chef permanece internado en San Martín de los Andes luego de sufrir una descompensación durante una excursión al volcán Lanín. Los detalles.
Christian Petersen continúa internado desde hace más de una semana en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de haberse descompensado durante una excursión al volcán Lanín junto a un grupo de personas. Su estado de salud mantiene en vilo a su entorno y a quienes siguen de cerca su evolución.
En este contexto de extrema preocupación, en las últimas horas se produjo la primera aparición pública de su esposa, Sofía Zelaschi, quien hasta ahora había optado por el silencio absoluto. “Desde un primer momento, su mujer se encuentra acompañándolo bajo un total hermetismo. No atendió llamados ni habló con la prensa, dando cuenta de la gravedad de su cuadro”, aseguraron desde La Nación.
La reserva que mantuvo Zelaschi durante estos días fue total, incluso dentro del ámbito hospitalario, donde no se la había visto hasta ahora. “No hubo rastros de ella en las inmediaciones del hospital hasta hoy, que por primera vez la joven de 30 años fue captada por las cámaras mientras salía del lugar con un gesto serio y de notable preocupación”.
La esposa del chef permaneció junto a él de manera constante, enfocada en el delicado cuadro clínico y evitando cualquier tipo de exposición pública.
De acuerdo con los primeros datos que trascendieron del parte médico, el reconocido cocinero de 56 años estuvo con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente estable. Además, recibe tratamiento con drogas vasoactivas, presenta una arritmia persistente y cursa un cuadro de falla multiorgánica.
Días atrás también se supo que, en medio de su internación, el chef “se despertó, lloró y también sonrió”, una señal que generó cautela pero esperanza. Por el momento, se descartó su traslado debido a la gravedad del cuadro.
