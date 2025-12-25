Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 25 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una Navidad con clima inestable y calor en el AMBA. Cómo sigue el tiempo.
La continuidad de la semana de Navidad, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se prevé con altas temperaturas y calor, pero con condiciones inestables del clima, siempre según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional mantiene sus pronósticos de tormentas aisladas para la madrugada de este jueves de Navidad, pero mejorando desde la mañana con cielo mayormente nublado, y pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche.
Junto con el regreso del buen tiempo se anticipa un leve descenso de las temperaturas, pero todavía con calor, ya que las marcas rondarán entre 18 y 29 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El cierre de la semana de Navidad tendría cielo despejado en la madrugada del viernes; pasando a algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que trepará hasta 32, de acuerdo con el SMN.
El fin de semana, último del año, inicia el sábado otra vez con clima inestable, ya que hay pronósticos de tormentas aisladas para la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se estima entre 23 y 32 grados.
Según el organismo nacional, el último domingo del 2025 sí tendría buenas condiciones del clima, con cielo algo nublado durante toda la jornada. El termómetro rondará entre 21 y 30 grados.
