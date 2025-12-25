Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 25 de diciembre

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El cierre de la semana de Navidad tendría cielo despejado en la madrugada del viernes; pasando a algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que trepará hasta 32, de acuerdo con el SMN.