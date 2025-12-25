Ramos Mejía: una nena de 12 años lucha por su vida tras recibir una bala perdida

El traslado se concretó alrededor de las 6 de la mañana, con un importante operativo sanitario y la presencia de sus familiares. Desde el lugar, el periodista de C5N Alejandro Moreyra brindó detalles sobre la situación en el programa La Mañana. “Estamos en el Sanatorio de la Trinidad, que está en frente al San Juan de Dios, fue trasladada a las 6 de la mañana desde un efector a otro. En este lugar se encontraría en terapia intensiva la menor, con la compañía de los familiares”, informó al aire.