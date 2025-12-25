Ramos Mejía: una nena de 12 años lucha por su vida tras recibir una bala perdida
La menor fue alcanzada por un disparo en la cabeza durante los festejos navideños y permanece internada en terapia intensiva en un sanatorio.
La madrugada posterior a la celebración de Navidad quedó teñida de dramatismo en el conurbano bonaerense a raíz de un hecho tan grave como recurrente: una niña de 12 años fue víctima de una bala perdida y se encuentra internada en estado crítico. El episodio ocurrió durante los festejos navideños y volvió a poner en el centro de la escena el peligro que representan los disparos efectuados al aire, una práctica ilegal que año tras año deja heridos y víctimas fatales.
La menor ingresó en las primeras horas del día al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, luego de haber recibido un impacto de bala en la cabeza. Ante la gravedad del cuadro, los médicos resolvieron su derivación al Sanatorio de la Trinidad, ubicado frente al primer centro asistencial, donde permanece internada en la unidad de terapia intensiva.
El traslado se concretó alrededor de las 6 de la mañana, con un importante operativo sanitario y la presencia de sus familiares. Desde el lugar, el periodista de C5N Alejandro Moreyra brindó detalles sobre la situación en el programa La Mañana. “Estamos en el Sanatorio de la Trinidad, que está en frente al San Juan de Dios, fue trasladada a las 6 de la mañana desde un efector a otro. En este lugar se encontraría en terapia intensiva la menor, con la compañía de los familiares”, informó al aire.
Luego, agregó: “Hasta este momento la única información que tenemos es que es una nena de 12 años que habría sufrido un impacto de bala en la cabeza y que se encuentra en terapia intensiva”. Según las primeras informaciones, el disparo se produjo en el marco de los festejos por la llegada de la Navidad, un contexto en el que suelen registrarse detonaciones de armas de fuego en distintos barrios.
Si bien aún no se determinó el origen exacto del proyectil, la hipótesis principal apunta a un disparo efectuado al aire que luego descendió con la suficiente velocidad como para provocar una herida de extrema gravedad. El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad y reavivó el debate sobre la tenencia y el uso irresponsable de armas de fuego.
Desde distintas organizaciones y ámbitos oficiales se insiste cada año en la necesidad de desalentar estas conductas, que transforman celebraciones familiares en tragedias evitables. En este contexto, la Justicia y las fuerzas de seguridad trabajan para identificar al responsable del disparo, mientras la familia de la menor aguarda por su evolución médica, en horas decisivas para su vida.
