La verdad detrás de lo que le pasó a Christian Petersen en su excursión
El cocinero está internado en el hospital de San Martín de los Andes y ahora finalmente se reveló la verdad detrás de lo que le pasó.
El ascenso de Christian Petersen al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, terminó convirtiéndose en una noticia nacional rodeada de incertidumbre y versiones cruzadas. Mientras que en diversos medios de comunicación circulaba información alarmante sobre un posible accidente cerebrovascular o complicaciones cardíacas, la familia del reconocido chef expresó su profundo malestar por la exposición mediática de estos datos. En este contexto, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) decidió romper el silencio para esclarecer lo ocurrido durante la excursión.
A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la entidad buscó llevar tranquilidad y desmentir categóricamente las teorías de una crisis de salud grave. El texto, respaldado por los guías Ricardo Calderon y Ezequiel Caporaletti, detalla minuciosamente cómo se desarrollaron los hechos desde el inicio de la actividad de montaña hasta el momento en que el cocinero fue trasladado a San Martín de los Andes.
Detalles del ascenso y un comportamiento inesperado
Según el informe técnico de los expertos, Petersen comenzó la travesía con normalidad, aunque con ciertas preferencias personales. El documento señala que “Christian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se dedicó que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”.
Al alcanzar el refugio, el clima parecía ser de total armonía. El chef compartió momentos con el resto del grupo, se mostró de buen humor y satisfecho por haber llegado a ese punto del trayecto. Sin embargo, tras la charla de preparación para el segundo tramo de la escalada, se acordó que él permanecería en el refugio. Fue entrada la madrugada cuando la situación dio un giro inesperado que alteró la convivencia con los demás excursionistas.
Tensión en el refugio y descenso bajo custodia
La Asociación detalló que, alrededor de la medianoche, Petersen exhibió una conducta inusual que afectó la tranquilidad del campamento. El comunicado sostiene que “Cerca de las 00 hs se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera. Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañando por un miembro del equipo”.
El retorno hacia la base del volcán comenzó a las 4 de la mañana, momento en el cual se dio aviso preventivo a las autoridades de Parques Nacionales. No obstante, el descenso no estuvo exento de roces. Los guías indicaron que “Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó intervención de Gendarmería”.
Finalmente, el escrito de la AAGM cierra de manera contundente, quitándole peso a las especulaciones sobre un colapso físico. Los especialistas remarcaron que el cocinero “descendió en buenas condiciones generales, sin presentar síntomas de ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV”, dejando en claro que el conflicto fue de índole conductual y no una emergencia médica como se sugirió inicialmente en la prensa.
