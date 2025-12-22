La verdad detrás de lo que le pasó a Christian Petersen en su excursión

El retorno hacia la base del volcán comenzó a las 4 de la mañana, momento en el cual se dio aviso preventivo a las autoridades de Parques Nacionales. No obstante, el descenso no estuvo exento de roces. Los guías indicaron que “Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó intervención de Gendarmería”.

Finalmente, el escrito de la AAGM cierra de manera contundente, quitándole peso a las especulaciones sobre un colapso físico. Los especialistas remarcaron que el cocinero “descendió en buenas condiciones generales, sin presentar síntomas de ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV”, dejando en claro que el conflicto fue de índole conductual y no una emergencia médica como se sugirió inicialmente en la prensa.