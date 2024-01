Selena Gómez habló con Taylor Swift sobre el nuevo romance de Meryl Streep

Sin embargo, recientemente Selena habló sobre estos rumores y los negó rotundamente. De hecho, ella misma confirmó que estaba hablando de dos amigos de ella que comenzaron a salir, pero que no era de interés público de quiénes hablaba. Aún así, a través de X, se confirmó que sería del nuevo romance de Meryl Streep.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/leclercxswift/status/1744898930700419153?t=4ty496owP33MsIs-8xXlkA&s=08&partner=&hide_thread=false Mi novia descubrió quiénes son los del chisme, así que se los vengo a compartir con ustedes porque soy buena onda. pic.twitter.com/ahdfzlBCQN — sil¹ | 27/08 (@leclercxswift) January 10, 2024

Meryl Streep se sumó a la tercera temporada de "Only Murders in the Building", la serie de Star + la cual Gomez protagoniza junto a Martin Short y Steve Martin. Y, al parecer, dentro del set la gran actriz de Hollywood encontró el amor con Martín Short, quien también es el interés amoroso de su personaje en la serie. Por lo que, por lo visto, la relación entre ambos habría traspasado la pantalla y llegó a mayores, generando el primer gran chisme de los Golden Globes.