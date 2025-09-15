Sensualidad, fuerza y talento: el Latinaje de Cazzu encendió Buenos Aires

El espectáculo no solo contó con canciones de su último álbum, sino que también se escucharon clásicos de su carrera como "Nena Trampa", "Mucha Data", "Loca", "Jefa", entre otras, haciendo estallar a todo el recinto.

Además, las lágrimas también se hicieron presentes en "Inti", canción que la artista hizo para su pequeña hija, quien recientemente cumplió 2 años, y que es más que especial en todo lo que tuvo que atravesar durante el último tiempo.

El show cerró con un clima festivo y con un mensaje implícito: la tormenta siempre pasa. Latinaje, presentado por primera vez en Buenos Aires, se consolidó como un capítulo clave en la carrera de Cazzu: un disco que la exhibe vulnerable pero también indomable, dueña de su arte y de su historia.

Más que un concierto, fue una confirmación: Cazzu no solo es referente del trap, sino una artista que expande fronteras y construye su propio universo.