Series coreanas en Netflix 2023: todo lo que tenés que saber con fotos, reparto y sinopsis

Dirección: Chung Dong-Yoon

Guion: Kang Eun K

Producción: STORY & PICTURES MEDIA

Coproducción: kakao ENTERTAINMENT, Studio Dragon

Sinopsis: Gyeongseong Creature o El monstruo de la vieja Seul es una serie de intriga con monstruos ambientada a mediados del año 1945 —uno de los más oscuros de la historia de Corea—, sobre dos jóvenes que intentan sobrevivir mientras enfrentan a un monstruo nacido de la codicia humana. Park Seo-Joon y Han So-Hee, dos de los mayores talentos de Corea, se unen por primera vez para esta serie.

Park Seo-joon, conocido por Itaewon Class y ¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?, regresa para interpretar a Jang Tae-sang, dueño de una casa de empeño y el hombre más rico de Seúl.

Han So-hee, quien ya tiene una importante presencia artística gracias a las series Nevertheless y My Name, se transforma en Yoon Chae-Ok, una detective infame por su capacidad de encontrar a cualquier persona, viva o muerta.

La guionista Kang Eun K, de Dr. Romántico, y el director Chung Dong-Yoon, de La liga de los sueños, estarán a la cabeza de esta mega producción.

La gloria: Parte 2

Elenco: Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon, Yeom Hye-ran, Park Sung-hoon, Jung Sung-il

Fecha de estreno: Marzo de 2023

Dirección: An Gil-ho

Guion: Kim Eun-sook

Producción: Hwa&Dam Pictures, Studio Dragon

Sinopsis: The Glory o La gloria cuenta la historia de una mujer quebrada por la violencia escolar y que ha dedicado su vida a tejer una delicada red de venganza. La serie, anunciada con gran entusiasmo, es un proyecto que unió a la ya aclamada guionista Kim Eun-sook, al director maestro del género An Gil-ho y a un elenco lleno de estrellas que lidera Song Hye-kyo.

La primera parte tiene ocho capítulos y recibió excelentes críticas por su desarrollo dramático, actuaciones llenas de pasión y se posicionó en el primer puesto en el Top 10 global, por lo cual las expectativas para la segunda parte aumentaron mucho.

La gloria: Parte 2, es un retrato implacable del final de los autores de violencia estudiantil - liderados por Park Yeon-jin (interpretada por Lim Ji-yeon)- , quienes caen uno tras otro en la trampa de Dong-eun (Song Hye Kyo).

Su poderoso mensaje, que genera emociones de ira justiciera, empatía y solidaridad, resonará emocionalmente en el público de todo el mundo.

¡Doona!

Elenco: Suzy, Yang Se-jong

Dirección: Lee Jung-hyo

Guion: Jang Yu-ha

Basada en: El webcómic de original The Girl Downstairs creado por MIN SONGA

Producción: Studio Dragon, Showrunners, STUDIO N

Sinopsis: ¡Doona! es la historia de un romance que nace en una casa para estudiantes cuando Won-joon, un universitario promedio, conoce a Doona, una exestrella del K-pop. La serie está basada en un webcómic que se hizo famoso por retratar un romance con una exestrella del K-pop y por su delicada descripción de las emociones que le dan vida a esta historia.

Suzy, considerada por muchos como la actriz ideal para el papel por su experiencia como estrella del K-pop y su belleza, tiene una química increíble con Yang Se-jong, reconocido por interpretar cada personaje en su carrera con una vitalidad sin par.

La serie está dirigida por Lee Jung-hyo, que también dirigió Aterrizaje de emergencia en tu corazón y El amor es un capítulo aparte.

D.P.: El cazadesertores - Temporada 2

Elenco: Jung Hae-in, Koo Kyo-hwan, Kim Sung-kyun, Son Suk-ku, Ji Jin-hee, Kim Ji-hyun

Dirección: Han Jun-hee

Guion: Kim Bo-tong, Han Jun-hee

Basada en: D.P. Dog Day (webcómic de Kim Bo-tong)

Producción: Climax Studio

Sinopsis: D. P.: El cazadesertores es una serie de Netflix que sigue a Jun-ho y Ho-yeol, de la Unidad de Cazadesertores de las Fuerzas Armadas coreanas, a medida que descubren realidades ajenas a ellos en sus persecuciones a diversos desertores del servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

La temporada 1 de D. P.: El cazadesertores recibió grandes elogios de la crítica por su crítica social y su resonancia con diversos públicos.

La muy esperada temporada 2 llega nuevamente de la mano del director Han Jun-hee y los mismos actores principales, entre ellos Jung Hae-in y Koo Kyo-hwan, quienes interpretan respectivamente a An Jun-ho y Han Ho-yeol, el dúo dinámico de la Unidad de Cazadesertores; Kim Sung-kyun, el jefe de la unidad Park Beom-gu, y Son Suk-ku, quien interpreta al teniente Lim Ji-seop.

A time called you

Elenco: Ahn Hyo-seop, Jeon Yeo-been, Kang Hoon

Dirección: Kim Jin-won

Guion: Choi Hyo-bi

Producción: npio entertainment Co., Ltd.; LIAN CONTENTS Co., Ltd.; Studio Flow, Inc.

Sinopsis: A time called you o Tu tiempo llama es una serie romántica donde Jun-hee, quien extraña a su novio fallecido un año atrás, regresa en el tiempo a 1998 para conocer a Si-heon, un hombre idéntico a su novio. La serie pasó de inmediato a las primeras planas tras su anuncio como la nueva versión de Algún día o un día, un clásico romance taiwanés.

Ahn Hyo-seop —que previamente protagonizó Propuesta laboral; Treinta, pero aún diecisiete, y Dr. Romántico 2 — interpreta el papel doble del novio de Jun-hee, Gu Yeon-jun, y del hombre que se parece a él en 1998, Nam Si-heon.

Jeon Yeo-been —de la serie de Netflix Anomalías, la película de Netflix Noche en el paraíso y de series como Vincenzo — regresa como Han Jun-hee y Kwon Min-ju. Jeon Yeo-been interpreta con sutileza a dos personajes que tienen apariencia idéntica, pero personalidades completamente diferentes.

Kang Hoon, la novel estrella de La manga roja y Las hermanas, interpreta a Jung In-gyu, un chico de 18 años de corazón puro que se debate entre la amistad y el amor después de descubrir que Min-ju, la chica que le gusta desde hace tiempo, está enamorada de su mejor amigo Si-heon.

Sweet home: Temporada 2

Elenco: Song Kang, Lee Jin-uk, Lee Si-young, Ko Min-si, Park Gyu-young, Yoo Oh-seong, Oh Jung-se, Kim Mu-yeol, Jin-young y otros

Dirección: Lee Eung-bok, Park So-hyun

Basada en: El webcómic de Kim Kang-bi, Hwang Young-chan (publicado en Naver Webtoon)

Producción: Studio Dragon, STUDIO N

Sinopsis: Song Kang, Lee Jin-uk, Lee Si-young, Ko Min-si y Park Gyu-young, —los residentes de Verde Hogar que nos ofrecieron momentos llenos de acción en la temporada pasada, cuando arriesgaban sus vidas en sangrientas batallas contra sus vecinos convertidos en monstruos— regresan en la temporada 2 para llevar la emoción y la tensión al siguiente nivel.

Yoo Oh-seong, Oh Jung-se, Kim Mu-yeol y Jin-young se unen al elenco en esta nueva temporada en la que se representarán los diversos aspectos de la naturaleza y los deseos humanos, en un grupo que solo busca sobrevivir.

Después de abrir la puerta a nuevos horizontes para el contenido hecho en Corea, con diversas criaturas diseñadas y construidas en colaboración con artistas de todo el mundo, la temporada 2 de Dulce hogar se prepara para volver a deslumbrar al público global con un universo expandido e historias más impactantes.

Sabuesos

Elenco: Woo Do-hwan, Lee Sang-yi, Park Sung-woong, Heo Jun-ho

Dirección: Kim Joo-hwan

Guion: Kim Joo-hwan

Producción: STUDIO N

Coproducción: Seed Film, Seven O Six

Basada en: El webcómic original Bloodhounds, creado por Jeong Chan

Sinopsis: Sabuesos es la historia de dos jóvenes que entran al mundo de los prestamistas usureros para hacer dinero, pero que quedan atrapados en una red de poderes mucho más siniestros. Tras una actuación perfecta en un papel doble en El rey: Eterno monarca, Woo Do-hwan regresa como Geon-woo, un hombre que se adentra en el mundo de los usureros para pagar su deuda.

Después de hacer gala de su talento multifacético en El amor es como el chachachá, Lee Sang-yi interpreta a Woo-jin, quien conoce a su futuro socio Geon-woo, su contrincante en un encuentro de boxeo.

Mientras tanto, la experiencia llega de la mano de Park Sung-woong como Myung-gil, un despiadado prestamista a quien solo mueve el dinero, y de Heo Jun-ho como el Sr. Choi, a quien una vez se le considerara una leyenda entre los prestamistas, pero que hoy ayuda a los enfermos prestando dinero sin intereses.

La serie, basada en un webcómic de Naver, está escrita y dirigida por Kim Joo-hwan, el director de Corredores de medianoche, y promete ofrecer acción sin límites y una refrescante química entre su elenco.

Behind your Touch

Elenco: Han Ji-min, Lee Min-ki, Ju Min-kyung, Suho

Dirección: Kim Sok-yun

Guion: Lee Nam-kyu

Producción: SLL, Studio Phoenix

Sinopsis: Ye-boon siempre soñó con ser veterinaria en la pequeña localidad de Mujin, en Chungjeong-do, pero ahora está atascada haciendo tareas rutinarias para pagar las cuentas, como intervenir en los nacimientos de los terneros y vacunar peces. Pero un día, durante una de sus visitas a una granja, adquiere el don de la adivinación psicométrica.

Después se encuentra con Jang-yeol, un apasionado detective que malinterpreta sus acciones e intenta derribarla. Luego, Jang-yeol le saca provecho a Ye-boon y a sus poderes para resolver sus casos, desde delitos menores hasta asesinatos en serie. Y su vínculo se estrecha con cada aventura.

Una dosis diaria de sol

Elenco: Park Bo-young, Yeon Woo-jin, Jang Dong-yoon, Lee Jung-eun

Dirección: Lee JQ, Kim Nam-su

Guion: Lee Nam-kyu, Oh Bo-hyun, Kim Da-hee

Basada en: Morning Comes to Psychiatric Wards Too, de Lee Ra-ha

Producción: FILMMONSTER by SLL, KIMJONGHAK PRODUCTION Co., Ltd.

Sinopsis: Una dosis diaria de sol es una serie de Netflix que explora el mundo al interior de una sala psiquiátrica y las historias de las personas con las que se encuentra Da-eun, la nueva enfermera del Departamento de Salud Mental de un hospital. El director Lee JQ, creador de la sensacional serie coreana de zombis Estamos muertos, la cuarta serie más popular de Netflix de la historia entre el contenido de habla no inglesa, se asoció de nuevo con el servicio de streaming en este conmovedor drama de carácter humano.

La actriz Park Bo-young, de las series Fatalidad a tu servicio, La poderosa mujer Do Bong Soon y Oh My Ghost, regresa como Jung Da-eun, que experimenta un crecimiento personal y profesional tras ser trasladada del Departamento de Medicina Interna al de Salud Mental. Allí, enfrenta con tranquilidad sus dificultades en el trabajo y se preocupa profundamente por sus pacientes.

Yeon Woo-jin de Treinta y nueve, Matrimonio, noviazgo no; y The Princess and the Matchmaker interpreta al excéntrico proctólogo Dong Go-yun, mientras que Jang Dong-yoon, que ha ido ampliando su rango como actor gracias a sus papeles en Búsqueda, El cuento de Nokdu, Mr. Sunshine y Escuela 2017 interpretará a Song Yu-chan, el amigo cercano de Da-eun que siempre discute con ella.

Crash Course in Romance

Elenco: Jeon Do-yeon, Jung Kyung-ho

Dirección:Yu Je-won

Guion: Yang Hee-seung

Producción: Studio Dragon

Sinopsis: Una comedia romántica entre Chi-yeol, un instructor exitoso que trabaja en el distrito de Daechi, más conocido como el centro de la educación en Corea, y Haeng-sun, una exatleta del equipo nacional de handbol que ahora tiene una tienda de guarniciones cerca de allí.

Debido a que su sobrina debe prepararse para el riguroso examen de ingreso a la universidad, Haeng-sun hace una entrada tardía en el campo de la educación privada e inesperadamente se involucra con Chi-yeol. Pronto descubren que su agridulce romance se convierte en un escándalo debido a la fama de Chi-yeol.

Queenmaker

Elenco: Kim Hee-ae, Moon So-ri, Ryu Soo-young, Seo Yi-sook

Dirección: Oh Jin-seok

Guion: Moon Ji-young

Producción: INSIGHT FILM Co., Ltd.

Coproducción: Studio Focus x Co., Ltd., ASTORY Co., Ltd.

Sinopsis: Queenmaker es una serie de Netflix que sigue la historia de Hwang Do-hee, una genio de las relaciones públicas que solía supervisar el equipo de Estrategia Corporativa del Grupo Eunsung, y que ahora se enfrasca en una campaña electoral a favor de Oh Kyung-sook, una abogada de derechos humanos que tiene un apodo muy particular por haber sobrevivido a todo tipo de circunstancias hasta lograr ser elegida como alcaldesa de Seúl.

Kim Hee-ae, sin duda una de las mejores y más célebres actrices de Corea por sus poderosas interpretaciones, encarna a Hwang Do-hee, la experta en relaciones públicas.

Moon So-ri, famosa por su inigualable presencia en los diversos personajes que ha interpretado, se transforma en la abogada de derechos humanos Oh Kyung-sook. Las dos actrices actuarán juntas por primera vez en esta serie de Netflix.

The Good Bad Mother

Elenco: Ra Mi-ran, Lee Do-hyun, Ahn Eun-jin

Dirección: Sim Nayeon

Guion: Bae Se-young

Producción: DramaHouse, SLL, FilmMonster

Sinopsis: Young-soon, una madre que enviudó muy joven, se encarga de una granja de cerdos y cría sola a su hijo Kang-ho. Decide ser una «mala madre», dura con su hijo, porque no quiere que crezca sin dinero ni poder.

Gracias a su disciplina, Kang-ho se convierte en un destacado fiscal, pero pierde la memoria debido a un desafortunado accidente y vuelve a tener siete años.

Young-soon decide volver a ser una «mala madre» para Kang-ho en esta reconfortante y conmovedora comedia dramática que sigue el camino de la recuperación de la relación entre madre e hijo.

King the Land

Elenco: Lee Jun-ho, Lim Yoon-a

Dirección: Lim Hyun-wook

Guion: Choi Rom

Creación de: Chun Sung-il

Producción: npio Entertainment, SLL

Sinopsis: Elegante, carismático, inteligente y chic, el heredero de King Group Gu-won lo tiene todo, menos el recuerdo de su madre. En un intento por recuperar la memoria, regresa a King Hotel.

Conocida como la reina de las sonrisas y la hospitalidad en King Hotel, Cheon Sa-rang trabajó arduamente para pasar del escritorio de la recepción al glamuroso espacio «King the Land», donde conoce a Gu-won. El actor Lee Jun-ho interpreta a Gu-won, y la actriz Lim Yoon-a es Cheon Sa-rang.

See You In My 19th Life

Elenco: Shin Hye-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung, Ahn dong-goo

Dirección: Lee Na-jeong

Guion: Choi Young-lim

Producción: Studio Dragon, STUDIO N, Finecut

Sinopsis: Basada en el webcómic See You In My 19th Life esta es una apasionante historia de amor cíclica entre Ban Ji-eum, que tiene la extraordinaria capacidad de recordar sus vidas pasadas, y Moon Seo-ha, a quien está destinada a conocer.

Ban Ji-eum no tiene ningún apego a las vidas anteriores, pero cuando pierde a Moon Seo-ha en un accidente tras conocerlo en su decimoctava vida, comienza su decimonovena vida con el propósito de reconectarse con él.

Destined with You

Elenco: Rowoon, Cho Bo-ah, Ha jun, Yura

Dirección: Nam Ki-hoon

Guion: Roh Jisul

Producción: SLL, C-JeS Entertainment

Sinopsis: Shin-yu, un importante abogado, debe resguardar el templo situado en la ladera de la montaña Onju a causa de una maldición que pesa sobre su familia desde hace 350 años. Un día, debido a un desafortunado accidente que ocasionó la muerte de una persona que había entrado en el templo a escondidas, Hong-jo, una entusiasta funcionaria de la ciudad de Onju, se presenta ante Shin-yu para demoler el templo. «La larga maldición llegará a su fin. Ha aparecido la dueña de la caja de madera…»

Eun-wol, que ha custodiado el templo durante más de 60 años, le da permiso a Hong-jo para demolerlo, y la caja de madera que estaba escondida en las profundidades del lugar queda en manos de Hong-jo. Dentro de la caja hay un documento prohibido, lo que da a Shin-yu la esperanza de que Hong-jo pueda deshacer su maldición. Para permanecer cerca de ella, Shin-yu acepta un trabajo como abogado de la ciudad de Onju.

Esta serie narra el romance «por fuerza mayor» entre Hong-jo, que se encuentra por casualidad con el documento que estuvo sellado durante más de tres siglos, y Shin-yu, la víctima de este.

Adiós, Tierra

Elenco: Ahn Eun-jin, Yoo Ah-in, Jeon Seong-woo, Kim Yoon-hye

Dirección: Kim Jin-min

Guion: Jeong Seong-joo

Basada en: Shmatsu no Fru, una novela de Ktar Isaka

Producción: IMTV Co., Ltd.

Sinopsis: Adiós, Tierra es una serie de Netflix que muestra el caos que se cierne sobre el planeta cuando faltan 200 días para que un asteroide lo destruya, y las historias de las personas que viven el tiempo que les queda.

Ahn Eun-jin, una de las actrices más codiciadas de Corea que actuó en Pasillos de hospital, interpreta a Jin Se-kyung. Se-kyung solía ser profesora de Economía del Hogar en la escuela, pero trabaja como voluntaria en el Departamento de Menores de la oficina municipal de Woongcheon tras conocerse la noticia del asteroide, luchando en silencio para proteger a los niños.

Yoo Ah-in, que cautivó al público de todo el mundo con su interpretación en la serie de Netflix Rumbo al infierno, regresa como Ha Yoon-sang. Pareja de Se-kyung desde hace mucho tiempo e investigador en un instituto de bioingeniería, Yoon-sang no duda en dejar atrás la seguridad de EE. UU. y regresar a Corea, una zona en crisis, para estar con Se-kyoung.

La dirección está a cargo de Kim Jin-min, director de las series de Netflix Extracurricular y Mi nombre, quien forma un gran equipo con la guionista Jeong Seong-joo, de Un amorío secreto. La manera en que cada uno de los personajes pasará los últimos 200 días en el planeta y el tipo de decisiones que tomará en función de sus respectivas convicciones ya están intrigando al público, que se anticipa a su estreno.

Black Knight

Elenco: Kim Woo-bin, Song Seung-heon, Kang You-seok, Esom

Dirección: Cho Ui-seok

Guion: Cho Ui-seok

Basada en: El webcómic de Toomics Delivery Knight (escrito por Lee Yoon-gyun)

Producción: PROJECT318

Sinopsis: Ambientada en el año 2071, donde la gente depende de los respiradores debido a la extrema contaminación del aire, Black Knight es una serie de Netflix que sigue a 5-8, un legendario repartidor con extraordinarias habilidades de combate, que se encuentra con Sa-wol, un chico que sueña con seguir sus pasos, pues convertirse en repartidor es la única esperanza para los refugiados en este mundo.

Basada en un popular webcómic, la serie describe un mundo en el que solo el 1 % de la raza humana ha sobrevivido y ha establecido una estricta estratificación social en las tierras desiertas de la península coreana, donde los repartidores desempeñan un papel crucial en una sociedad que dejó de funcionar correctamente.

El actor Kim Woo-bin interpreta a 5-8, un repartidor legendario e inigualable, mientras que Song Seung-heon encarna a Ryu Seok, el único heredero del Grupo Chun-myung, que controla el mundo mediante la comercialización de oxígeno.

Sa-wol, un chico refugiado que aspira a convertirse en repartidor y que admira a 5-8, está interpretado por Kang You-seok, que ha ido ampliando su rango como actor gracias a sus papeles en Arrancar y Una vez más y le inyecta energía nueva a la serie.

La serie está dirigida por Cho Ui-seok, famoso por contar historias muy bien ensambladas, por su sofisticada cinematografía y por la acción catártica a través de sus obras, entre las que se incluyen Master, Vigilancia extrema y The World of Silence.

La canción de los bandidos

Elenco: Kim Nam-gil, Seo hyun, Yoo Jae-myung, Lee Hyun-wook, Lee Ho-jung

Dirección: Hwang Jun-hyuk

Guion: Han Jung-hoon

Producción: Urban Works, Baram Pictures

Desarrollado por: Studio Dragon

Sinopsis: Una aventura de acción ambientada en la tumultuosa era de la colonización japonesa de Corea, que narra las andanzas de un grupo que, por diversas razones, termina en la tierra sin ley de Gando y se une para proteger a Joseon y a sus habitantes.

Las expectativas son altas en este intenso drama que progresa mientras grupos con diferentes intenciones —tropas japonesas, el Ejército Independentista Coreano, mercenarios, bandidos y migrantes de Joseon— se enfrentan en la región sin autoridad de Gando durante la década de 1920.

El guionista Han Jung-hoon y el director Hwang Jun-hyuk se unen nuevamente en La canción de los bandidos, tras deleitar al público con proyectos anteriores llenos de acción y drama espectaculares, como Bad Guys: Vile City y Escuadrón 38.

Celebridad

Elenco: Park Gyu-young, Kang Min-hyuk, Lee Dong-gun, Jun Hyo-seong

Dirección: Kim Cheol-kyu

Guion: Kim Yi-young

Producción: Studio Dragon

Coproducción: KIMJONGHAK PRODUCTION Co., Ltd., HOW PICTURES

Sinopsis: Celebridad es una serie de Netflix que muestra la realidad sin caretas de la glamorosa y competitiva vida de las celebridades que encuentra Seo A-ri, una chica que se adentra en este mundo donde la fama y el dinero van de la mano.

Dirige la serie Kim Cheol-kyu, nominado en la competencia oficial del Festival Internacional de Series de Cannes por Madre.

La estrella en ascenso Park Gyu-young —de la serie de Netflix Dulce hogar, así como actriz de El juez diabólico y Dalí y el príncipe arrogante — interpreta a Seo A-ri, una muchacha que se convierte en celebridad de la noche a la mañana por sus audaces acciones, que la diferencian de otros influencers.

Kang Min-hyuk interpreta a Han Jun-kyoung, el director ejecutivo de la mayor casa de cosméticos de Corea, mientras que Lee Chung-ah es Yoon Si-hyeon, una mujer con elegancia, clase y excelente reputación.

Batalla de amor - Love to Hate You

Elenco: Kim Ok-vin, Yoo Teo, Kim Ji-hoon, Go Won-hee

Dirección: Kim Jeong-kwon

Guion: Choi Soo-young

Producción: Binge Works

Sinopsis: Batalla de amor es una comedia romántica sobre una mujer que detesta perder ante los hombres, y un hombre que desconfía profundamente de las mujeres, en la que ambos experimentan un amor belicoso que les ofrecerá una oportunidad de sanar heridas.

Kim Ok-vin es Yeo Mi-ran, una profesional recién integrada al estudio de abogados de entretenimiento Gilmu que odia perder ante los hombres, mientras que Yoo Teo interpreta a Nam Kang-ho, una estrella de la pantalla coreana que no confía para nada en las mujeres.

El público no podrá evitar quedar atrapado por la historia de esta pareja despareja, desde su hostil primer encuentro —definido por prejuicios, malentendidos y sospechas— hasta el recorrido que llevará al entendimiento mutuo a estos dos personajes que no creen en el amor.

Las expectativas son altas por la química electrizante, los momentos de diversión y el romance lleno de emociones que promete Batalla de amor.

La chica enmascarada

Elenco: Go Hyun-jung, Ahn Jae-hong, Yeom Hye-ran, Nana

Dirección: Kim Yong-hoon

Guion: Kim Yong-hoon

Producción: House of Impression, Bon Factory

Sinopsis: La chica enmascarada es la historia de Kim Mo-mi, una oficinista insegura de su apariencia de día e influencer de noche que transmite videos en vivo mientras cubre su rostro con una máscara y se ve envuelta en un imprevisto incidente que desatará una dramática serie de eventos.

El webcómic en el que se basa la serie se convirtió en el preferido de un gran número de lectores por su trama impredecible, sus incisivos mensajes sobre el culto a la apariencia y su fluidez entre la intriga y la comedia negra.

Las actrices Go Hyun-jung y Nana interpretan a Kim Mo-mi en distintas líneas temporales.

Además, Ahn Jae-hong es Ju Oh-nam, un colega de Kim Mo-mi enamorado de ella, y Yeom Hye-ran interpreta a la madre de Ju Oh-nam.

El director Kim Yong-hoon, que llamó la atención del mundo con su primer largometraje Bestias arañando la paja —ganador del Premio Especial del Jurado en el 49.º Festival de Cine Internacional de Róterdam - dirige esta impactante historia con una trama siempre refrescante.