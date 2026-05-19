HBO Max: la serie española que pasa desapercibida, pero que te hace reír y llorar al mismo tiempo
Esta producción se estrenó en el 2020 y tiene tan solo ocho episodios. Se convirtió en una de los grandes éxitos de la plataforma. Descubrí de qué trata.
Las producciones españolas vienen ganando cada vez más terreno en las principales plataformas de streaming, con historias únicas y atrapantes que logran meterse de lleno en el corazón de cada espectador. Un claro ejemplo es "Veneno", una serie que despertó la atención del mundo por su narrativo única e intensa.
Creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, la serie llegó a HBO Max en 2020 y rápidamente se destacó por su mirada humana, emotiva y valiente. Más allá del reconocimiento, sigue siendo una de las ficciones más elegidas de la plataforma, con la participación principal de Jedet y Ester Expósito.
Su gran éxito la ubicó como una de las series españolas más reconocidas de los últimos años: ganó el Premio Iris de la Crítica, un GLAAD Media Award y también recibió reconocimientos en los Premios Ondas gracias a las actuaciones de Daniela Santiago, Jedet e Isabel Torres.
De qué trata "Veneno"
"Veneno" narra la vida de Cristina Ortiz Rodríguez, una mujer trans que se volvió famosa en la televisión española de los años 90 gracias a su personalidad extrovertida y provocadora.
La serie recorre distintas etapas de su vida, mostrando desde su infancia difícil y los problemas familiares hasta su llegada a la televisión, la fama repentina y las consecuencias que eso tuvo en su vida personal.
Al mismo tiempo, la historia también sigue a Valeria Vegas, una joven periodista que admiraba a Cristina desde chica y que años después decide escribir su biografía.
Reparto de "Veneno"
- Jedet
- Daniela Santiago
- Isabel Torres
- Lola Rodríguez
- Paca La Piraña
- Israel Elejalde
- Lola Dueñas
- Goya Toledo
- Jordi Vilches
- Ester Expósito
Tráiler de "Veneno"
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