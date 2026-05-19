HBO Max: la serie española que pasa desapercibida, pero que te hace reír y llorar al mismo tiempo

Veneno "Veneno" se estrenó en el 2020.

La serie recorre distintas etapas de su vida, mostrando desde su infancia difícil y los problemas familiares hasta su llegada a la televisión, la fama repentina y las consecuencias que eso tuvo en su vida personal.

Al mismo tiempo, la historia también sigue a Valeria Vegas, una joven periodista que admiraba a Cristina desde chica y que años después decide escribir su biografía.

Reparto de "Veneno"

Jedet

Daniela Santiago

Isabel Torres

Lola Rodríguez

Paca La Piraña

Israel Elejalde

Lola Dueñas

Goya Toledo

Jordi Vilches

Ester Expósito

Tráiler de "Veneno"