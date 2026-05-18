La serie con una historia de thriller psicológico, drama, comedia negra y misterio
Una de las series más impactantes de los últimos años volvió a posicionarse entre las más vistas gracias a una historia llena de tensión, misterio y escenarios atrapantes.
Las series y películas provenientes de Australia vienen ganando cada vez más lugar dentro del catálogo de Netflix, especialmente por sus relatos originales y una calidad visual que no pasa desapercibida.
En esta oportunidad, la serie combina de manera perfecta thriller psicológico, drama, comedia negra y misterio, ofreciendo una historia que mantiene la tensión prácticamente desde el primer episodio.
Además, uno de los puntos más elogiados por la crítica especializada fue la utilización de los paisajes áridos del interior australiano, que terminan convirtiéndose en un protagonista más dentro del relato.
De qué trata "El turista"
La sinopsis oficial de Netflix señala que El turista centra su historia en un hombre que despierta en un hospital completamente desorientado, sin recordar quién es ni por qué varias personas parecen querer matarlo.
A partir de ese momento, comienza una desesperada búsqueda para reconstruir su identidad mientras intenta sobrevivir en medio del desierto australiano. La serie mezcla momentos de suspenso extremo con situaciones inesperadas de humor negro, algo que le da un tono muy particular y diferente a otras producciones del género.
Con el correr de los capítulos, el protagonista descubre secretos oscuros sobre su pasado y se enfrenta a personajes peligrosos que complican todavía más su situación. Según los usuarios de Netflix, uno de los aspectos más atrapantes de la serie es justamente cómo logra sostener el misterio prácticamente durante toda la historia.
Reparto de "El turista"
El elenco de esta serie de Netflix está compuesto por reconocidos actores:
- Jamie Dornan como El Hombre
- Danielle Macdonald como Helen Chambers
- Shalom Brune-Franklin como Luci Miller/Victoria
- Ólafur Darri Ólafsson como Billy Nixon
- Alex Dimitriades como Kosta Panigiris
- Genevieve Lemon como Sue
- Damon Herriman como el detective Lachlan Rogers
Las actuaciones fueron uno de los puntos más destacados tanto por la crítica como por los espectadores.
Tráiler de "El turista"
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