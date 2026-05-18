La serie con una historia de thriller psicológico, drama, comedia negra y misterio

Con el correr de los capítulos, el protagonista descubre secretos oscuros sobre su pasado y se enfrenta a personajes peligrosos que complican todavía más su situación. Según los usuarios de Netflix, uno de los aspectos más atrapantes de la serie es justamente cómo logra sostener el misterio prácticamente durante toda la historia.

Reparto de "El turista"

El elenco de esta serie de Netflix está compuesto por reconocidos actores:

Jamie Dornan como El Hombre

como El Hombre Danielle Macdonald como Helen Chambers

como Helen Chambers Shalom Brune-Franklin como Luci Miller/Victoria

como Luci Miller/Victoria Ólafur Darri Ólafsson como Billy Nixon

como Billy Nixon Alex Dimitriades como Kosta Panigiris

como Kosta Panigiris Genevieve Lemon como Sue

como Sue Damon Herriman como el detective Lachlan Rogers

Las actuaciones fueron uno de los puntos más destacados tanto por la crítica como por los espectadores.

Tráiler de "El turista"