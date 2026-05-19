HBO Max: la serie deportiva con muy buena critica y escenas subidas de tono
Las plataformas de streaming siguen apostando fuerte por las historias románticas intensas y esta nueva producción deportiva ya se convirtió en una de las más comentadas del 2026.
Con escenas de alto voltaje, una trama emocional y excelentes críticas, la serie logró posicionarse rápidamente entre las favoritas de los usuarios.
La producción está basada en una reconocida saga de novelas y combina romance, drama y deporte en una historia que atrapó a miles de espectadores alrededor del mundo. Además, desde su estreno en Latinoamérica, no dejó de sumar reproducciones y comentarios positivos.
Uno de los puntos más destacados por la crítica es la química entre sus protagonistas, quienes interpretan una relación secreta marcada por la rivalidad, la tensión y las presiones del deporte profesional.
De qué trata Más que rivales
La serie Más que rivales sigue la historia de Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas del hockey sobre hielo que mantienen una fuerte rivalidad pública mientras esconden una apasionada relación amorosa en secreto.
A lo largo de varios años, ambos deberán enfrentar los desafíos de mantener oculto su vínculo mientras intentan sostener sus carreras deportivas y lidiar con la presión constante del ambiente competitivo.
La producción mezcla romance, drama deportivo y momentos de gran intensidad emocional, algo que fue muy valorado por los espectadores desde su estreno.
Además, las escenas entre los protagonistas fueron uno de los aspectos más comentados por el público, especialmente por la tensión y la conexión que muestran en pantalla.
La serie está basada en las novelas Game Changers de Rachel Reid y fue creada, escrita y dirigida por Jacob Tierney.
Reparto de Más que rivales
El elenco principal de Más que rivales está compuesto por:
- Hudson Williams como Shane Hollander
- Connor Storrie como Ilya Rozanov
- François Arnaud como Scott Hunter
- Christina Chang como Yuna Hollander
- Dylan Walsh como David Hollander
- Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova
- Sophie Nélisse como Rose Landry
Las actuaciones principales recibieron excelentes críticas, especialmente por la intensidad emocional y la naturalidad con la que se desarrolla la relación entre los personajes centrales.
Tráiler de Más que rivales
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