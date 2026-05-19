HBO Max: la serie deportiva con muy buena critica y escenas subidas de tono

La producción mezcla romance, drama deportivo y momentos de gran intensidad emocional, algo que fue muy valorado por los espectadores desde su estreno.

Además, las escenas entre los protagonistas fueron uno de los aspectos más comentados por el público, especialmente por la tensión y la conexión que muestran en pantalla.

La serie está basada en las novelas Game Changers de Rachel Reid y fue creada, escrita y dirigida por Jacob Tierney.

Reparto de Más que rivales

El elenco principal de Más que rivales está compuesto por:

Hudson Williams como Shane Hollander

Connor Storrie como Ilya Rozanov

François Arnaud como Scott Hunter

Christina Chang como Yuna Hollander

Dylan Walsh como David Hollander

Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova

Sophie Nélisse como Rose Landry

Las actuaciones principales recibieron excelentes críticas, especialmente por la intensidad emocional y la naturalidad con la que se desarrolla la relación entre los personajes centrales.

Tráiler de Más que rivales