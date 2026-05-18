La serie de "Harry Potter" sufre el primer abandono tras la temporada 1: qué pasó

Gracie Cochrane

A través de un escrito enviado a a prensa, la familia de la actriz dijo en un comunicado a Deadline: “Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de apartarse de su papel como Ginny Weasley en la serie de Harry Potter de HBO después de la primera temporada”. De esta manera, aunque los espectadores podrán ver su trabajo en el debut de la ficción en diciembre, el destino de la menor de los Weasley quedará en manos de una nueva cara para las próximas etapas del ambicioso show televisivo.