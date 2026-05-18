La serie de "Harry Potter" sufre el primer abandono tras la temporada 1: qué pasó
Confirmaron que una de las actrices de la serie de Harry Potter decidió abandonar el programa incluso antes del estreno de la temporada. Los detalles.
El universo de Hogwarts atraviesa horas de total incertidumbre. Mientras los fanáticos de todo el planeta tachan los días en el calendario esperando el desembarco de la nueva serie de "Harry Potter", confirmada para estrenarse en HBO Max en diciembre de este año, una noticia bomba sacudió por completo los cimientos de la mega producción.
Esto es porque, de manera totalmente impensada, el proyecto ya sufre su primera baja sensible antes de que la primera temporada vea la luz del día, encendiendo las alarmas en la señal de streaming. La sorpresiva salida involucra a Gracie Cochrane, la joven actriz encargada de ponerse en la piel de la recordada Ginny Weasley.
Según trascendió, Cochrane completó los rodajes de la entrega inicial que veremos a fin de año, pero acaba de ratificar de forma oficial que no formará parte de la segunda edición de la serie, obligando a los productores a buscar un reemplazo de cara al futuro de la franquicia.
El descargo oficial de la familia de Gracie Cochrane tras abandonar Harry Potter
La confirmación del portazo llegó a través de los medios internacionales más importantes de la industria de Hollywood, generando un revuelo inmediato en las redes sociales. El entorno íntimo de la artista decidió romper el silencio para aclarar la situación y evitar falsas especulaciones sobre la drástica determinación.
A través de un escrito enviado a a prensa, la familia de la actriz dijo en un comunicado a Deadline: “Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de apartarse de su papel como Ginny Weasley en la serie de Harry Potter de HBO después de la primera temporada”. De esta manera, aunque los espectadores podrán ver su trabajo en el debut de la ficción en diciembre, el destino de la menor de los Weasley quedará en manos de una nueva cara para las próximas etapas del ambicioso show televisivo.
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