Silvina Escudero y Moria Casán revivieron su histórico cruce en Bailando por un Sueño: "Tenés mucha..."

Silvina Escudero fue una de las invitadas al programa de Moria Casán y el clima, lejos de ser tenso, tuvo momentos de humor, nostalgia y sinceridad. Desde el arranque, la conductora apeló a su ironía habitual y presentó a la bailarina con un apodo que no pasó inadvertido: “La Escupidero”, en alusión a uno de los enfrentamientos más recordados de la televisión argentina.