Silvina Escudero y Moria Casán revivieron su histórico cruce en Bailando por un Sueño: "Tenés mucha..."
La bailarina visitó el programa de la diva, repasó su recordada pelea del Bailando y reflexionó sobre el impacto que tuvo aquel episodio en su vida.
Silvina Escudero fue una de las invitadas al programa de Moria Casán y el clima, lejos de ser tenso, tuvo momentos de humor, nostalgia y sinceridad. Desde el arranque, la conductora apeló a su ironía habitual y presentó a la bailarina con un apodo que no pasó inadvertido: “La Escupidero”, en alusión a uno de los enfrentamientos más recordados de la televisión argentina.
Durante la charla, ambas aceptaron volver a mirar al aire el video de aquella icónica pelea que protagonizaron en Bailando por un Sueño, un momento que marcó una época. Al verse nuevamente en pantalla, Escudero reconoció que el recuerdo todavía le moviliza emociones. “Verlo hoy en día, dos décadas después...”, expresó, dejando entrever que la escena aún le genera incomodidad.
La bailarina fue más allá y explicó qué fue lo que más le afectó de aquel cruce. “El apellido es la identidad de uno”, confesó, al referirse al comentario que la había herido en aquel entonces y que, con el paso del tiempo, sigue resonando.
A pesar de la carga emocional, el encuentro no quedó anclado en el pasado. Lejos de los reproches, Silvina aprovechó el momento para destacar una virtud de la conductora: “Vos tenés mucha rapidez, Moria”, elogió. La respuesta de la diva no tardó en llegar y mantuvo el tono afectuoso: “Vos también mi amor. Y ahora que sos locutora, ni hablar”.
El intercambio cerró con sonrisas y complicidad, mostrando que, aunque algunas heridas dejan marca, el tiempo también permite resignificar viejos conflictos y mirarlos desde otro lugar.
Aquella pelea, que ocurrió en plena emisión de Bailando por un Sueño, se convirtió con los años en uno de los momentos más recordados del certamen. El cruce entre ambas generó un fuerte impacto mediático, trascendió el programa y quedó instalado en el imaginario televisivo como un ejemplo del clima intenso y sin filtros que caracterizó a esa etapa del reality.
