Choque fatal en la Autopista Dellepiane: un motociclista quedó debajo de un camión y murió
El trágico incidente involucró a dos motocicletas y un vehículo de transporte de carga.
Un camión y dos motos protagonizaron un trágico choque este viernes en la Autopista Dellepiane. Como consecuencia del impacto, un hombre murió y otro resultó herido.
El siniestro ocurrió a la altura de Av. Riestra, en la zona de Obras, sentido Autopista Ricchieri. Debido al choque, la Autopista se encuentra con una demora considerable.
Personal del SAME aéreo concurrieron al lugar y constató el deceso de uno de los protagonistas, quien sufrió “lesiones incompatibles con la vida”.
En tanto, el otro conductor implicado padeció heridas de consideración, motivo por el que se determinó su derivación al Hospital Santojanni.
El choque se dio en la zona de Obras, sentido Autopista Ricchieri. Como refuerzo, un móvil aéreo del SAME llegó para asistir y trasladar al otro motociclista, lo que implicó el corte total de la circulación sobre Dellepiane. Por el momento, la zona registra una demora considerable.
Impactante choque en la General Paz:
Un violento accidente de tránsito generó conmoción este domingo por la mañana en la Avenida General Paz, donde un vehículo particular impactó de lleno contra el guardarraíl y dejó un saldo de ocho personas asistidas por los servicios de emergencia. El episodio se produjo a las 6.49, a la altura del cruce con Avenida Fernández de la Cruz, mano hacia Puente La Noria.
Por la magnitud del choque, el SAME activó un operativo especial de atención de múltiples víctimas y solicitó el corte total de la autopista para permitir el aterrizaje de un helicóptero sanitario. En el lugar trabajaron seis ambulancias, personal médico, dotaciones de Bomberos de la Ciudad y efectivos policiales.
Tres de los ocupantes quedaron atrapados dentro del habitáculo y debieron ser rescatados tras un intenso trabajo con herramientas hidráulicas. Entre los heridos se contabilizaron seis hombres y dos mujeres, incluido un menor de edad. Uno de los pacientes, un joven de 25 años, fue clasificado como código rojo y trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Santojanni.
