Choque fatal en la Autopista Dellepiane: un motociclista quedó debajo de un camión y murió

accidente fatal autopista dellepiane

Impactante choque en la General Paz:

Un violento accidente de tránsito generó conmoción este domingo por la mañana en la Avenida General Paz, donde un vehículo particular impactó de lleno contra el guardarraíl y dejó un saldo de ocho personas asistidas por los servicios de emergencia. El episodio se produjo a las 6.49, a la altura del cruce con Avenida Fernández de la Cruz, mano hacia Puente La Noria.

Por la magnitud del choque, el SAME activó un operativo especial de atención de múltiples víctimas y solicitó el corte total de la autopista para permitir el aterrizaje de un helicóptero sanitario. En el lugar trabajaron seis ambulancias, personal médico, dotaciones de Bomberos de la Ciudad y efectivos policiales.

Tres de los ocupantes quedaron atrapados dentro del habitáculo y debieron ser rescatados tras un intenso trabajo con herramientas hidráulicas. Entre los heridos se contabilizaron seis hombres y dos mujeres, incluido un menor de edad. Uno de los pacientes, un joven de 25 años, fue clasificado como código rojo y trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Santojanni.