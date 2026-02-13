Moria Casán reveló el verdadero motivo de la internación de Luciano Castro: cuál es
El actor habría decidido internarse en una clínica por su cuenta. Los detalles, tras la conflictiva separación que tuvo con Griselda Siciliani.
La alta exposición mediática que tuvo Luciano Castro las últimas semanas lo habría obligado a tomar la decisión de internarse. Pepe Ochoa en LAM (América TV) dio la información sobre el estado emocional que estaría atravesando el actor y su voluntad estos días de recibir ayuda profesional.
Hoy Moria Casán reveló en La mañana con Moria que el actor se había puesto en contacto con ella para explicar por qué se internó. Y, además, reveló con qué otro famoso comparte su internación.
“Ayer en LAM confirmó Pepe Ochoa algo que vos sabías, que no lo hablábamos, que no se dijo, pero que hoy sí es una noticia y una novedad que (Luciano Castro) decidió internarse, decidió aislarse. Aclararon también que no es por un tema ni de adicciones, ni de salud mental, sino como pasó ese momento con (Roberto García) Moritán, ese momento de necesitar un poco de pausa, de paz, de descanso”, anunció Nazarena Di Serio.
Después Moria explicó que “con respecto a eso no se aclaró nada porque Luciano me dijo a mí ‘vos sos la voz para decir, porque la gente te quiere, te respeta y yo te amo y te admiro y te quiero. No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho de nada con respecto a lo que yo vengo a sanar. Yo me interné porque quiero estar bien’”.
Y prosiguió: “Yo dije que estaba hablando con él desde ese momento que él, el rato que puede tener celular, porque no lo pueden tener adentro, entonces ahí un rato le pueden tener celular y habla. Está bien, está tratando de sanar, necesita sacarse los fantasmas que necesita sacar. ‘Te van a decir que me han llamado todos’, él está como muy enojado también, siente que hay un amarillismo con respecto a él, que se han burlado de todo”.
