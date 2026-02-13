Moria Casán reveló el verdadero motivo de la internación de Luciano Castro: cuál es

Luciano Castro internacion

Después Moria explicó que “con respecto a eso no se aclaró nada porque Luciano me dijo a mí ‘vos sos la voz para decir, porque la gente te quiere, te respeta y yo te amo y te admiro y te quiero. No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho de nada con respecto a lo que yo vengo a sanar. Yo me interné porque quiero estar bien’”.

Y prosiguió: “Yo dije que estaba hablando con él desde ese momento que él, el rato que puede tener celular, porque no lo pueden tener adentro, entonces ahí un rato le pueden tener celular y habla. Está bien, está tratando de sanar, necesita sacarse los fantasmas que necesita sacar. ‘Te van a decir que me han llamado todos’, él está como muy enojado también, siente que hay un amarillismo con respecto a él, que se han burlado de todo”.