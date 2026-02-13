Se filtró el cambio inédito de Gran Hermano Generación Dorada para la gala presentación de participantes
Ante la masiva cantidad de concursantes que integrarán la "Generación Dorada", la producción de Telefe decidió implementar una modificación, que puede generar repercusiones.
La expectativa por el regreso de Gran Hermano Generación Dorada alcanzó su punto máximo este viernes con el anuncio de un cambio logístico sin precedentes por parte de Telefe, canal acostumbrado últimamente a modificar horarios, grillas y hasta formatos, en post de mantener a su audiencia.
Debido al elevado número de ingresantes, Santiago del Moro no presentará a todos los "hermanitos" en una sola noche como en otras oportunidades, sino que en su lugar, el canal de las pelotas apostará a un "Super Lunes" y un "Super Martes" para completar la nómina de la casa.
La decisión, según trascendió este viernes, responde a la necesidad de agilizar el ritmo televisivo y permitir que el público conozca en detalle las historias de vida de los nuevos protagonistas, pero también tener dos noches seguidas generando expectativas, repercusiones y mucho rating.
El cronograma del debut de Gran Hermano Generación Dorada
- Lunes: Apertura oficial de la casa e ingreso de la primera tanda de participantes. Se espera una puesta en escena de alto impacto para recibir a los primeros perfiles de esta edición especial.
- Martes: Ingreso de los últimos participantes. Con la casa ya habitada por el primer grupo, el segundo desembarco promete generar los primeros roces y alianzas estratégicas.
- Miércoles: Sin respiro, se llevará a cabo la primera gala de nominación. Además, será el debut oficial del panel de analistas, quienes comenzarán a desmenuzar el juego desde el minuto cero.
Con este desdoblamiento, Telefe busca asegurar picos de rating durante tres noches seguidas, blindando su prime time frente a la competencia. Además, la estrategia favorece el consumo en redes sociales y plataformas de streaming, que tendrán contenido fresco de ingresos durante 48 horas ininterrumpidas.
La "Generación Dorada" comienza a caminar y, desde el próximo lunes, el país volverá a estar pendiente de cada rincón de la casa. El cambio de formato sugiere que esta edición será más ambiciosa y extensa que las anteriores, marcando el pulso de la televisión argentina en este febrero de 2026.
