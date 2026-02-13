El Gobierno apeló la restitución de la pensión a Cristina Kirchner

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió admitir el recurso presentado por Cristina Kirchner y dispuso la suspensión parcial de la resolución mediante la cual la ANSES había dado de baja sus beneficios previsionales de privilegio en noviembre de 2024, por lo que recupera la pensión al menos de forma provisoria.

La medida dispone que la exmandataria recupera provisoriamente la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner, mientras se sustancia el proceso.

En un fallo dividido, los jueces dispusieron suspender parcialmente los efectos de la resolución mediante la cual, en noviembre de 2024, la ANSES dio de baja ese beneficio previsional.

Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini marcaron una distinción jurídica fundamental que obliga al Estado a reanudar los pagos mensuales de forma inmediata.

Respecto a la pensión por viudez, el tribunal consideró que la ANSES no tenía facultades para eliminar este beneficio bajo argumentos de "falta de honor", por lo que ordenó su restitución mientras dure el juicio principal.

En cuanto a la jubilación de expresidenta, la Cámara avaló la decisión oficial de mantener la suspensión, vinculando esta medida directamente a la condena confirmada en la causa Vialidad.

Los fundamentos del tribunal

Para los magistrados, la resolución de 2024 que dio de baja ambos haberes presentó vicios legales al no distinguir entre una prestación derivada y una asignación directa por el ejercicio del cargo. Cabe destacar que la jueza Nora Dorado no formó parte de la decisión por encontrarse de licencia.

Con esta resolución de febrero de 2026, el Gobierno nacional deberá reincorporar a la expresidenta en la liquidación de la pensión por fallecimiento, aunque la batalla legal por el cobro total de sus haberes de privilegio continuará en las instancias superiores de la justicia previsional.