Moria Casán dio detalles de su vínculo con Javier Milei: qué dijo

Moria también se refirió al impacto que esta relación tuvo en terceros, especialmente en Fátima, señalando que “creo que Fátima está muy castigada por esta relación con él”. La diva aprovechó para marcar una diferencia entre su vida personal y las afinidades políticas: “Más allá de mis simpatías políticas, yo estoy con Galmarini. En la familia no se habla de política, yo no hablo de política con Galmarini; yo estoy enamorada de mí, no entra la política, porque si no es imposible”.