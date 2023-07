El hermano de Silvina Luna habló de la salud de la modelo: "Su vida cambió"

Juan Etchegoyen contó en su programa que pudo hablar con el hermano de Silvina y brindó los detalles de la conversación, según periodista, Ezequiel le reveló que la modelo "se está alimentando poco pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron, todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere, la vida de Silvina cambió y ya no va a hacer lo mismo, ya hace años de esto, no es vida”, dijo.