Sin filtro: la supuesta novia de Nito Artaza destrozó a Cecilia Milone

En ese sentido, profundizó su descargo: “La pareja de Cecilia y Nito estaba terminada hace mucho tiempo y la relación de amistad con ella se rompió por cuestiones laborales. Imaginate que la última función que yo hice con ella terminé llorando. Eso fue el 22 de diciembre y ya se sabía que yo me iba a Uruguay con Nito a trabajar. Muchas personas se encargaron de hacerme sentir incómoda. Ya estaba todo mal desde hace tiempo con Cecilia, no fue por las fotos esas que salieron de la playa un mes después”.

Belen Di Giorgio Cecilia Milone

“Uno no sabe de quién se puede enamorar. Es mi amigo Nito, antes era un poste cuando él estaba con Cecilia. Yo lo acompañé un montón a él. Yo no rompí nada ni me metí en ninguna relación. Estoy muy desilusionada con Cecilia, se me cayó su imagen porque la quería. A mi no me parece que una amistad se tenga que basar en todo lo que ella quiere hacer”, agregó después Belén.

En su descargo sin filtro, la artista también sumó: “Fue horrible lo que me pasó. Conmigo se portó muy mal y no me merecía nada de todo eso. La nota que le hicieron en su momento genera dudas y ahí empezaron con las conjeturas. Todos los dedos me señalan a mí pero por qué no aclaran que se separaron por otras cosas”.

Y continuó: “Milone ha operado a periodistas en mi contra. Todas las cosas que dijo Roccasalvo que fueron innecesarias, ahora me enteré que es amiga de Milone. Señora qué dice. Marcela Tauro también dijo cosas que no me gustaron. Nito está soltero y yo también, nos queremos un montón. Nos van a ver abrazándonos, quizas también, cenando y hablando. Fue extraño lo de Milone. No cierro las puertas a un romance con él porque no sé qué puede pasar en el futuro. Tiene cosas que me gustan, que te haga reír un hombre es maravilloso”.

“No me sale decirte que sufrí maltrato de parte de ella pero me sentí re mal con ella, me fui llorando la última función. Nadie me insultó ni me pegó pero hay otras maneras de hacer sentir mal a alguien. Me sentí re mal completamente. Yo siempre le dije a Cecilia que por más que ellos se separen no iba a dejar de ser nunca amiga de él. Yo conocí a los dos por igual”, concluyó Di Giorgio.