Sofi Martínez aclaró los rumores de una posible reconciliación con Diego Leuco

Después, agregó: “Lo que me dice Sofi es lo siguiente 'no quiero decir nada porque no creo que haya nada para decir, primero porque no me gusta, y segundo porque no estoy arrancando nada'". En ese sentido, Etchegoyen contó: “Y luego me agrega ´Solo nos vemos como también sucedía esporádicamente el último tiempo. No es que volvimos´".

sofi martinez leuco

“Saquen ustedes sus conclusiones pero lo que confirma Sofi en esta conversación que mantuvo conmigo es que volvieron a verse pero entiendo que no hay ninguna formalidad”, expresó Juan después de leer lo que Sofi le dijo.

En ese sentido, el periodista que reveló la información exclusiva, concluyó: “Por eso es que no salen a anunciar nada porque no hay nada que comunicar. Tienen una linda relación y se disfrutan sin rótulos me da la sensación. La están pasando bien y eso es lo que cuenta amigos. A mi me encanta la pareja que hacen y les deseo lo mejor”.

En tanto, por el momento, Diego Leuco no reveló detalles hasta el momento ni dio su opinión al respecto. En cuanto a Sofi, por más de que fue escueta en sus declaraciones, dejó en claro que no está de nuevo en pareja, al menos por el momento.